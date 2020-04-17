"Virüs ayakkabıdan bulaşıyor, havada olmamız gerek" dedi, pazara koltuk değnekleriyle gitti

Tekirdağ’da bir vatandaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ilginç bir tedbir aldı. Değneklerle yürüyen Hüseyin Keleş, virüsün ayakkabılardan da bulaşabileceğini iddia ederek değnek kullandı.

Koronavirüs'e karşı vatandaşlar, uzmanların önerilerinin yanı sıra kendi önlemlerini de alıyor. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Hüseyin Keleş isimli bir vatandaş, Koronavirüs'ün ayakkabılardan da bulaşabileceğini iddia ederek kendisi için özel yükseltilmiş koltuk değnekleri yaptırdı. Bu değneklerle pazara giden Keleş, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Keleş, “Virüs ayakkabılardan bulaşıyor o yüzden havada gitmemiz lazım. Havada gitmenin en kolay yolu bu. Ayakkabılarıma virüs bulaşmasın diye böyle bir önleme başvurduk.” dedi.