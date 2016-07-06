Virginia Woolf ve Vita Sackville-West aşkı sinemaya uyarlanıyor

Roman yazarı Virginia Woolf ve şair Vita Sackville-West’in arkadaşlığı ve aşkı, sinemaya uyarlanıyor.

Bafta ve Altın Küre ödüllü oyuncu ve senarist Eileen Atkins’in 1992 yılında bir tiyatro oyunu olarak yazdığı ve defalarca sahnelenen “Vita and Virginia” (Vita ve Virginia), geçtiğimiz sene ilk uzun metrajlı filmi “Burn Burn Burn”le dikkat çeken genç yönetmen Chanya Button tarafından çekilecek. Filmde kimlerin oynayacağı ise henüz açıklanmadı.

Atkins, “Vita and Virginia”yı, Woolf’ın konferanslarının sahne uyarlamasında yer alarak dünyayı dolaşmasından 3 yıl sonra yazdı. Stephen Daldry’nin Michael Cunningham’ın aynı kitabından uyarladığı “Saatler” filminde küçük bir rol canlandırmadan kısa bir süre önce, 2000 yılında oyunu senaryolaştırdı. Atkins, 2007 yılında verdiği bir röportajda, “Saatler”den çok memnun olmadığını açıklamıştı.

“Ona yanlış resmettiklerinden değil, sadece depresyonu ile alakalı olduğu için. Beni o kadar gerdi ki insanlara geri döndürüp Woolf okuttum ve Woolf’un ne kadar nüktedan olduğunu gösterdim. Senaryoyu ilk okuduğumda, evimin bir köşesinden diğerine fırlattım. Düşündüm ki, şimdi, tamam, sinirlisin. Ama ne olursa olsun çekecekler bu filmi, o yüzden dişini sık, çekime git, Meryl Streep’le bir gün geçir ve diğer herkesi de boşver. Ve bunu yaptım, Bitti ve çok başarılı oldu ki bu da iyi. Ama isterdim ki birisi de benim senaryomu çeksin.”

İki meşhur yazar arasındaki ilişki 1922 yılında başladı ve yaklaşık on yıl sürdü ancak ikilinin ilişkisi sona erdikten sonra da, 1941 yılında Woolf ölene kadar arkadaş olarak kaldılar. Woolf, 1928 tarihli romanı “Orlando”yu Sackville-West’e adadı. Sackville-West’in oğlu Nigel Nicholson, bu romanı “edebiyatın en uzun ve baştan çıkarıcı aşk mektubu” olarak tanımladı.

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