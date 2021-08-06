Virgin Galactic, uzay seyahati için bilet tarifesini açıkladı

Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, şirketin milyarder kurucusu Richard Branson'ın katıldığı başarılı ilk uçuşun ardından koltuk başına 450 bin dolardan başlayan uzay uçuşları için bilet satışlarını başlatacağını duyurdu.

The Guardian'ın haberine göre, şirket gelecek yıl uçuşlar gerçekleştirmek için planan takvime göre hareket ediyor.

17 yıl önce başlattığı girişim için sembolik kilometre taşı olarak Branson, 11 Temmuz'da Virgin Galactic roket uçağıyla New Mexico çölünün 88 kilometre üzerine yükselmişti.

TIKLAYIN I Branson, uzaya giden ilk milyarder oldu

Virgin Galactic'in bir sonraki uzay uçuşunun, İtalyan Hava Kuvvetleri'yle birlikte eylül ayı sonlarında ABD'nin güneybatı kesiminde bulunan New Mexico'da yapılması planlanıyor.