Viranşehir'de gerginlik gece de sürdü

anlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğunun kaçırılmaya çalışıldığı iddiasıyla başlayan gerginlik gece de devam etti.

Olayın ardından yakalanan zanlıların kendilerine teslim edilmesini isteyen ve gün boyunca bu kişilerin bulunduğu polis merkezinin çevresinde toplanıp aralıklarla eylemlerine devam eden grup, zanlıların çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmasının ardından ceza evine götürülmelerini bekledi.

Bu arada, önlem alan güvenlik güçleriyle tartışıp sloganlar atan gruptakilerden bazıları, polislere taşlarla saldırdı. Polis ekipleri de grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Atılan gazdan çevrede bulunanlar ve bölgedeki seyyar satıcılar da etkilendi.

Viranşehir'de sabah saatlerinde ekmek almaya giden 8 yaşındaki D.K adlı kız çocuğunu bir kişinin parayla kandırarak kaçırmaya çalıştığı iddia edilmiş, kızın bağırması üzerine kaçarken vatandaşlarca yakalanan zanlının yanı sıra zanlıyı kamyonette beklediği ileri sürülen bir kişi de güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Polis merkezine götürülen zanlıların kendilerine teslim edilmesini isteyen vatandaşlar, bu kişilere ait kamyoneti tahrip etmiş ve gerginlik yaşanmasına neden olmuştu. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.