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Yaşam

VIP'in yeni uçağı TC-CAN ilk uçuşunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hindistan'a götürecek

Airbus A340-500 tipi uçak geçen yıl Tunus'tan satın alınmıştı

29 Nisan 2017 10:59

Geçen yıl sonunda devlet uçak filosuna katılan VIP Airbus A340-500 tipi dört motorlu uçak, ilk uçuşunu yaptı. TC-CAN tescili verilen ve burnuna ‘CAN’ yazılan uçak dün İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan test uçuşu için havalandı.

Dört motorlu uzun menzilli uçak, İstanbul’a üzerinde beyaz boya ile gelmişti. Sonrasında uçağın boyama ve bakım işlemleri, Türk Hava Yolları Teknik Bakım Hangarı’nda yapıldı. Çift motorlu A330 tipi TC-TUR ile aynı renklere boyanan uçak, 17 bin 700 kilometre menzilli.

 

İlk uçuş Hindistan'a

 

Yapılan planlamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk uçuşunu 30 Nisan’da bu uçakla Hindistan’a yapacak. 1 Mayıs’ta döndükten sonra 14-15 Mayıs’ta Çin’e, 16-17 Mayıs’ta ABD’ye TC-CAN ile uçulması planlanıyor.

Uçağın toplam kabin alanı 140 metre kare. Koltuk kapasitesi ise 56. Kabin 6 bölümden oluşuyor. İlk bölüm, toplantı salonu veya çalışma ofisi olarak kullanılıyor. Hemen arkasında ikramın yapıldığı bir sosyal alan yer alıyor. Kabinde ayrıca bir yatak odası da var. İki ayrı salonun hemen arkasında biri 26, diğeri de 25 koltuklu iki ayrı kabin bulunuyor.

 

Tunus'tan satın alındı

 

Satın alım işlemi THY tarafından 77,8 milyon dolara yapılan uçak, Airbus tarafından 2008 yılında uçak Hintli Kingfisher Havayolları için 902 seri numarasıyla imal edildi. Ancak A340-500 imalat hattından çıktıktan sonra Tunus Hükümeti tarafından satın alındı. Yaklaşık bir yıl süren modifikasyon çalışmalarının ardından uçağın kabini VIP donanımlı hale getirildi.

 

Menzili 17 bin kilometre



Dört adet Rolls Royce imalatı Trenk 556-69 serisi motora sahip uçağın en önemli özelliği menzili. 17 bin 700 kilometre menzile sanip A340-500’ün İstanbul kalkışlı dünyadaki tüm noktalara duraksız ulaşabiliyor. Uçağın maksimum kalkış ağırlığı ise 380 ton.

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