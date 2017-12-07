Vine'ın mucidi Dom Hofmann, popülerliğini kaybedince kapatılan kısa video paylaşım uygulaması Vine’a benzer bir proje üzerinde çalıştığını duyurdu. Yani Vine resmen geri dönüyor.

Dom Hofmann, bahsettiği projeyi resmi Twitter hesabı üzerinden de bir görsel paylaşarak duyurdu. Dom Hofmann'ın paylaştığı görselde, Vine'ın yazı fontu ile hazırlanmış ve yine Vine'ın yeşiltonu üzerine yerleştirilmiş "V2" dikkat çekiyor. Vine 2 olarak adlandırılan yeni Vine'ın, henüz ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.