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Bilim / Teknoloji

Vine resmen geri dönüyor

Vine'ın mucidi Dom Hofmann, yeni bir proje üzerinde çalıştığını Twitter üzerinden paylaştığı görselle doğruladı

07 Aralık 2017 23:09

Vine'ın mucidi Dom Hofmann, popülerliğini kaybedince kapatılan kısa video paylaşım uygulaması Vine’a benzer bir proje üzerinde çalıştığını duyurdu. Yani Vine resmen geri dönüyor.

Dom Hofmann, bahsettiği projeyi resmi Twitter hesabı üzerinden de bir görsel paylaşarak duyurdu. Dom Hofmann'ın paylaştığı görselde, Vine'ın yazı fontu ile hazırlanmış ve yine Vine'ın yeşiltonu üzerine yerleştirilmiş "V2" dikkat çekiyor. Vine 2 olarak adlandırılan yeni Vine'ın, henüz ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

 

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vineDom Hofmann

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