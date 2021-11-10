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Vin Diesel'den Dwayne Johnson'a: Küçük kardeşim Dwayne, vakti geldi; dünya, 'Hızlı ve Öfkeli 10'u çekmemizi bekliyor

"Hobbs rolünü senden başka kimse oynayamaz"

10 Kasım 2021 19:51

Hızlı ve Öfkeli  serisinin Dominic Torreto'su Vin Diesel aralarının bozuk olduğu söylenen aynı seride Luke Hobbs'u canlandıran Dwayne Johnson'a sosyal medyadan dön çağrısında bulunarak, "Küçük kardeşim Dwayne, vakti geldi. Dünya, 'Hızlı ve Öfkeli 10'u çekmemizi bekliyor. Çocuklarım evimde senden 'Dwayne Amca' diye bahsediyor. Sana yıllar önce Pablo’ya verdiğim sözü yerine getireceğimi söylemiştim. Ortaya çıkmalısın, oynaman gereken çok önemli bir rolün var. Hobbs rolünü senden başka kimse oynayamaz" mesajını Instagram hesabından paylaştı.

Vin Diesel'in yaklaşık iki milyon beğeni ve çok sayıda yorum alan sürpriz paylaşımına, 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson cephesinden henüz cevap gelmedi. İlk olarak Hızlı ve Öfkeli 5'te kamera karşısına geçen Dwayne Johnson, serinin dört filminde Vin Diesel ile birlikte oynamıştı.

"Bensiz yapacakları diğer bütün ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmlerinde onlara şans diliyorum"

Seriden 2017 yılında ayrılan Dwayne Johnson, Vin Diesel'in çalışma arkadaşlarına tavrı yüzünden tartıştıklarını söylemişti.

Vin Diesel ‘F9: Fast Saga‘ için verdiği bir röportajda yapımcı olarak ne gerekiyorsa yaptığını anlattı. Diesel, Johnson’ın iyi performansını, kendisinin çekimler sırasında gösterdiği tatlı sert tutuma bağlayarak kendine pay çıkardı.

Rol arkadaşının kendisiyle ilgili yorumları sorulan Johnson şu yanıtı verdi: “Güldüm, hem de çok güldüm… Eminim herkes gülmüştür. Bu kadarını söyleyeceğim. Dokuzuncu film için onlara iyi şanslar diliyorum, 10’da, 11’de ve bensiz yapacakları diğer bütün ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmlerinde…”

 
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