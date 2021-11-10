Vin Diesel'den Dwayne Johnson'a: Küçük kardeşim Dwayne, vakti geldi; dünya, 'Hızlı ve Öfkeli 10'u çekmemizi bekliyor

Vin Diesel ‘F9: Fast Saga‘ için verdiği bir röportajda yapımcı olarak ne gerekiyorsa yaptığını anlattı. Diesel, Johnson’ın iyi performansını, kendisinin çekimler sırasında gösterdiği tatlı sert tutuma bağlayarak kendine pay çıkardı.

Rol arkadaşının kendisiyle ilgili yorumları sorulan Johnson şu yanıtı verdi: “Güldüm, hem de çok güldüm… Eminim herkes gülmüştür. Bu kadarını söyleyeceğim. Dokuzuncu film için onlara iyi şanslar diliyorum, 10’da, 11’de ve bensiz yapacakları diğer bütün ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmlerinde…”