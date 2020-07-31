Vildan Atasever'den ayrılık açıklaması: Sonunda üzülmektense şimdi bitsin

Vildan Atasever ile önümüzdeki aylarda nikâh masasına oturması beklenen iş adamı Erkan Akdemir'den ayrılık haberi geldi.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında nişanlanan çift, yollarını ayırdı. Atasever ile Akdemir'in fikir ayrılığı sebebiyle ilişkiyi bitirme kararı aldığı belirtildi.

Günaydın'da yer alan habere göre; daha önce iki evlilik tecrübesi yaşamış olan Atasever'in yeniden aynı sonu yaşamak istemediği, nişanlısına da "Sonunda üzülmektense başında bitmesi daha iyi" dediği öğrenildi.

Ünlü oyuncu, Taylan Kılıç'la ilk evliliğini 2007'de bitirmiş, 2010 yılında evlendiği İsmail Hacıoğlu'ndan ise 2015'te boşanmıştı.