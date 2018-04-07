'Vikings'in Ragnar Lothbrok'u İstanbul'da çiğ köfte yedi

’Vikings’ dizisinde Vikinglerin kudretli hükümdarlarından Ragnar Lothbrok rolüyle tanınan Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel, Türkiye’de çiğ köfte keyfi yaptı.

İstanbul Film Festivali’nin 37’nci açılış filmi ‘Lean On Pete’i sunmak üzere Türkiye'ye gelen Travis Fimmel, İstanbul'da gece turuna çıktı.





Vikings’ dizisinde Kral Ragnar rolüyle tanınan 38 yaşındaki oyuncu, Asmalımescit Soho House’da eğlendi.

Milliyet'in haberine göre Fimmel, İstiklal Caddesi’ndeki bir çiğ köfteciye de giderek ziyafet yaptı.