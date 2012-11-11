Viggo Mortensen İnönü'de maç izledi, Beşiktaşlı oldu

Hollywood yıldızı Viggo Mortensen, film çekimi için geldiği Türkiye’de Beşiktaşlı oldu! Siyah-beyazlı takımın maçlarına gitmeye başlayan Mortensen, önceki akşam oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasını da tribünden izledi ve takımına “Beşiktaş’ım oley” diye tezahürat yaptı.

“Yüzüklerin Efendisi” üçlemesindeki Aragorn rolüyle ünlenen ve “Two Faces of January” (Ocak Ayının İki Yüzü) filminin çekimleri için yaklaşık üç haftadır İstanbul’da bulunan dünyaca ünlü yıldız Viggo Mortensen, fanatik bir Beşiktaş taraftarı haline geldi. Danimarka asıllı Amerikalı oyuncunun Beşiktaş tutkusu, bir hediyeyle başladı. Film ekibinde bulunan bir Beşiktaş taraftarının üzerinde “Viggo” yazılı bir takım forması hediye ettiği Mortensen, bu jestin ardından Beşiktaş’la ilgili araştırmalar yaptı. Takımın Kasımpaşa ve Mersin İdman Yurdu ile oynadığı maçları tribünden izleyen Mortensen, önceki akşam oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasında da tribündeki yerini aldı.



Beşiktaş’ım oley!



Daha önceki maçları ekiple birlikte izleyen Viggo Mortensen, bu kez yalnızdı. Beşiktaş’taki otelinden tek başına çıkıp İnönü Stadı’na yürüyen oyuncu, rahat tavırlarla polis aramasından geçip tribündeki yerine oturdu. Stada maç başladıktan beş dakika sonra giren ve Beşiktaş atkısıyla dikkat çeken Mortensen, karşılaşmayı heyecanla izledi. Çevresindeki taraftarlarla kaynaşan ünlü aktör, onların “Beşiktaş’ım oley” tezahüratlarına da eşlik etti. Maçın son dakikalarında futbolcular arasında yaşanan tartışmayı fotoğraf makinesiyle görüntüleyen Viggo Mortensen, bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlarla vedalaşıp otelinin yolunu tuttu.



Gol sevinci



Beşiktaş’ın girdiği her pozisyona diğer taraftarlar gibi tepkiler veren Viggo Mortensen, takım gol attığında da büyük sevinç yaşadı.



Yalnız geldi



Mortensen, Beşiktaş’ın Bursaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçı izlemeye tek başına geldi.



Feda forması



Viggo Mortensen, 4 Kasım’da oynanan, Beşiktaş’ın Mersin İdman Yurdu’nu 3-0 yendiği maçı da üzerinde Feda formasıyla izledi.



Atkıları değiştiler



Genç bir kadın, ünlü aktörden atkısını istedi. Atkılarını değiştiren ikili, maçı bir süre birbirlerine sarılarak izledi.