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Yaşam

Vietnam'da bir otobüste 120 canlı kobra yılanı ele geçirildi

Ülkede polis 2013'de bir arabada dünyanın en uzun zehirli yılanı olarak bilinen 53 kral kobra yakalamıştı

25 Kasım 2016 19:40

Vietnam'da bir otobüsün içinden 120 canlı kobra yılanı ele geçirildi.

İçinde 4 yolcusu olan otobüsün şoförü, polise 220 kilogram  ağırlığındaki kobraları ülkenin kuzeyindeki Vinh Phuc eyaletinden güneydeki Ho  Chi Minh kentine götürmek için işe alındığını söyledi.

Kobraların yakındaki bir polis karakoluna götürüldüğü belirtildi. Ülkede insanlara zarar verecek ürünlerin toplu taşıma araçlarında  bulunmasını engelleyen yasaların olduğu biliniyor.

Vietnam'da yılan eti en lezzetli etlerden sayılıyor. Ancak dünyanın en  zehirli yılanlarından kobralar, yasal koruma altında bulunuyor.

Ülkede polis 2013'de bir arabada dünyanın en uzun zehirli yılanı  olarak bilinen 53 kral kobra yakalamıştı.

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