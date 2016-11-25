Vietnam'da bir otobüste 120 canlı kobra yılanı ele geçirildi

Vietnam'da bir otobüsün içinden 120 canlı kobra yılanı ele geçirildi.

İçinde 4 yolcusu olan otobüsün şoförü, polise 220 kilogram ağırlığındaki kobraları ülkenin kuzeyindeki Vinh Phuc eyaletinden güneydeki Ho Chi Minh kentine götürmek için işe alındığını söyledi.

Kobraların yakındaki bir polis karakoluna götürüldüğü belirtildi. Ülkede insanlara zarar verecek ürünlerin toplu taşıma araçlarında bulunmasını engelleyen yasaların olduğu biliniyor.

Vietnam'da yılan eti en lezzetli etlerden sayılıyor. Ancak dünyanın en zehirli yılanlarından kobralar, yasal koruma altında bulunuyor.

Ülkede polis 2013'de bir arabada dünyanın en uzun zehirli yılanı olarak bilinen 53 kral kobra yakalamıştı.