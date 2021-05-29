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Koronavirüs

Vietnam: İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

Varyantın daha bulaşıcı olduğu belirtilirken, çok hızlı şekilde çoğaldığı tespit edildi

29 Mayıs 2021 20:23

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da İngiliz ve Hindistan varyantının karışımından oluşan yeni bir Koronavirüs çeşidinin tespit edildiği açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, "Yeni tespit edilen hastalar üzerinde gen dizilimi üzerine çalıştıktan sonra, Hindistan ve İngiltere'dekilerin bir karışımı olan yeni bir varyant keşfettik" derken yeni varyantı yakın zamanda dünyaya duyuracağını belirtti.

"İngiltere varyantına ait olan mutasyonlara sahip bir Hint varyantı"

Nguyen Thanh LongVietnamVietnam varyantıKoronavirüsCovid-19İngilizHindistan
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