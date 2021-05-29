Vietnam: İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da İngiliz ve Hindistan varyantının karışımından oluşan yeni bir Koronavirüs çeşidinin tespit edildiği açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, "Yeni tespit edilen hastalar üzerinde gen dizilimi üzerine çalıştıktan sonra, Hindistan ve İngiltere'dekilerin bir karışımı olan yeni bir varyant keşfettik" derken yeni varyantı yakın zamanda dünyaya duyuracağını belirtti.

Independent'ın ülke yerel basınına dayandırdığı haberine göre, Vietnam Sağlık Bakanı yeni varyantı yakın zamanda dünyaya duyuracağı bildirildi.

Bakan Long, tespit edilen varyantın daha bulaşıcı olduğunu belirtirken, yapılan laboratuvar testlerinde virüsün çok hızlı bir şekilde çoğaldığının tespit edildiğini söyledi.

"İngiltere varyantına ait olan mutasyonlara sahip bir Hint varyantı"

Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, "Yeni tespit edilen hastalar üzerinde gen dizilimi üzerine çalıştıktan sonra, Hindistan ve İngiltere'dekilerin bir karışımı olan yeni bir varyant keşfettik" derken, "Daha spesifik olarak söylersem, tespit edilen varyant İngiltere varyantına ait olan mutasyonlara sahip bir Hint varyantı" dedi.

Ülkesinde "Sert" önlemler uygulandığını belirten Long, Vietnam'daki vaka sayılarındaki artışın yeni tespit edilen varyant sebebiyle meydana geldiğine inandığını aktardı.