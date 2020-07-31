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Koronavirüs

Vietnam'da Koronavirüs'ten ilk ölüm

31 Temmuz 2020 14:09

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede tüm dünyaya örnek gösterilen 98 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesi Vietnam'da virüs kaynaklı ilk can kaybı Perşembe günü kayıtlara geçti.

Vietnam, son 24 saatte kaydedilen yurt içi kaynaklı 45 yeni vaka ile ülkedeki toplam pozitif test sayısının 509'a yükseldiğini açıkladı.

Milliyet'in Thanh Nien gazetesine dayandırdığı habere göre, Da Nang şehrinde bir hastanede böbrek rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gören 70 yaşındaki bir erkek hasta, Covid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, hastanın ölüm nedenini henüz doğrulamadı.

Ülkede şimdiye kadar Covid-19 tespit edilen 373 kişi iyileşti. Vietnam'da 100 günün ardından 25 Temmuz'da yurt içi kaynaklı ilk Covid-19 vakasına rastlandığı kaydedilmişti. Vietnam'ın en büyük üçüncü şehri Da Nang'da bir hastanede 15 Covid-19 vakasına rastlanmasının ardından kent genelinde iki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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