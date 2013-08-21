Video ve bilgisayar oyunu tutkunları Almanya'da buluşacak

Video ve bilgisayar oyunlarını içeren sanal eğlence sektörü, Gamescom’da buluşuyor. Köln Fuarı’nın Genel Müdürü Gerald Böse, bu yılkı fuardan beklentilerin çok büyük olduğunu belirtiyor. Böse bunun nedenini şöyle açıklıyor: "Gamescom tarihinde ilk kez 140 bin metrekarelik fuar alanı tamamen kiralandı. Yaklaşık 40 ülkeden 635 firma 400’ün üzerinde yeni ürün tanıtacak."

400 yeni ürün satılacak

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, bilgisayar oyunları branşı, tam da bu 400 yeni ürünün satışları artırmasını umuyor. Zira prömiyerini yapacak bilgisayar oyunlarının oranı, bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında artış gösterdi. Branşın da bu gelişmeye acil ihtiyacı vardı. Zira yılın ilk yarısında satışlar beklenenin de altında olmuştu. Özellikle bilgisayar ve video oyunlarının satışlarında yüzde 3,5’lik bir düşüş yaşanmıştı.

Alman İnteraktif Eğlence Yazılımı Üreticileri Birliği'nin (BUI) Başkanı Maximillian Schenk, Gamescom ile bu açığın telafi edilmesini umuyor. Schenk "Gamescom’da tanıtılacak ve bu yıl piyasaya çıkacak yeni oyunların sayısı gerçekten büyüleyici. O nedenle çok iyimseriz. Özellikle konsol, bilgisayar ve mobil cihazları içeren oyun pazarı, Gamescom sayesinde güç kazanacak ve yılın dördüncü çeyreğinde hızla büyüyecek" şeklinde konuşuyor.

Uzmanlar, satışların gerilemesinin sebebinin yakında yeni nesil oyun konsolların piyasaya çıkacak olmasına bağlıyor. Zira yeni donanımı bekleyen tüketici, hâlihazırda piyasadan elini çekmiş durumda.

Yeni nesil 3 oyun konsolu

Sonbahar ve kış aylarında yeni nesil üç oyun konsolunun piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ve tabii bunlara uygun birçok yeni oyunun da. Geçmişten farklı olarak yeni oyunların çoğu, hem eski nesil hem de yeni nesil konsollarda kullanılabilecek.

Maximillian Schenk, Almanya pazarı için şunları kaydediyor: "Eski konsollardan yenilerine geçiş sürecinde, hiçbir ülkenin pazarı, Almanya’da olduğu kadar güçlü değil. O nedenle sürüm ve satışlardaki düşüş, beklenenden daha az. Bu da bizi iyimser kılıyor."

Dijital eğlence pazarının iki ayağı bulunuyor. Bunlardan birini bilgisayar, konsol ve mobil cihazlar için hazırlanan oyunlar oluşturuyor. Bu oyunlar yetkili bayilerden satın alınabiliyor ya da internet üzerinden tablet bilgisayar ya da akıllı telefonlara yüklenebiliyor. Pazarın diğer ayağını ise giderek daha fazla tercih edilen internet oyunları oluşturuyor.