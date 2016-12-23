Video oyunlar eğitime katkıda bulunabilir mi?

Karel blog*

Video oyunların sadece eğlenmek ve zaman geçirmek için bir araç olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz. Bu yazıda sizlere video oyunların eğitim alanında nasıl kullanılabileceğine dair farklı bir bakış açısı kazandıracağız.

Bundan tam 5 yıl önce piyasaya ilk sunulduğunda, işin ne kadar ileri gidebileceğini Minecraft yaratıcısı Markus "Notch" Persson’un da tahmin ettiğini düşünmüyoruz. Ama artık bu noktadayız. Geçtiğimiz günlerde, uzun beta ve deneme süreçlerinin ardından bir video oyunu, okullarda ders olarak okutulmaya başlandı. Minecraft: Education Edition ile genç zihinler, video oyunu yardımıyla şekillenecek.

Normal Minecraft'tan çok büyük bir farkı olmayan ama okullar için özel araçlar ve düzenlemeler getiren Minecraft: Education Edition, Windows ve MacOS platformlarına özel bir oyun.

Yeni Minecraft ile öğrencilere büyük keşif alanları sağlanıyor ve daha yaratıcı olmaları teşvik ediliyor. Yine normal Minecraft'tan farklı olarak, oyunda kamera ve yazı tahtası gibi eşyalar bulunuyor.

Minecraft sektörün önünü açmayı başardı

Kasım itibariyle satışa sunulan Minecraft: Education Edition, yıllık üyelik sistemiyle çalışıyor. Oyunun bir yıl için 5 dolara temin edebiliyorsunuz. Yılda 5 dolara bir eğitim sisteminin parçası, Minecraft isimli video oyunu olabiliyor. Oyunların yararının sorgulandığı bir dönemde Mojang ve Microsoft’un devrim nitelinde bir hamle yaptığı su götürmez bir gerçek.

Belli başlı video oyunlarının ve oyun türlerinin analitik düşünmeye ve çocukların yaratıcılığına katkı sağladığını bilmek gerekiyor. Elbette video oyun sektörü, artık Hollywood’u bile geride bıraktığı için, genelleme yapmak çok güç. Ama doğru olan sistemi aldığınızda, bu büyülü dünyaları gençlerin gelişimi için de kullanabilirsiniz.

Minecraft ise bunun en bariz örneği olarak sıranın en önünde yer almayı başardı. Bir dönem ülkemizde yasaklanması gündeme gelen bir video oyununun, eğitim alanında aktif bir şekilde boy gösterecek olması ise ilginç bir anekdot olarak göze çarpıyor.

Hangi video oyunları eğitim için kullanılabilir?

Oyunları eğitim alanında kullanmak aslında çok basit bir prensibe dayanıyor. Oyunlar varoluşları gereği, etkileşim üzerinden kurgularını tasarlarlar. Bu etkileşim her yönde olabilir. Bazı oyunlar sizi bir dinleyici ve katılımcı olarak görürken, bazıları aktif olarak rol almanızı, çözüm üretmenizi ister. İşte bu önemli fark, eğitim için zemin oluşturur.

Okulların aradığı özellik ise analitik düşünceye katkı ve yaratıcılıktır. Big Brain Academy: Wii Degree, The ClueFinders, Gizmos & Gadgets gibi oyunlar eğitim alanında kullanılmış yapımlardır. Minecraft dışında 100’lerce eğitim oyunu bulunurken, ilk kez resmi olarak Minecraft ile oyunlar okul müfredatına girdiler.

Diğer bir önemli yapım da, yakın zamanda devam oyununa kavuşan Civilization serisidir. Tarih alanındaki doğrucu yaklaşımı ve devletlerin ilerleyişi, politika gibi konulardaki mantıklı sunumu Civilization’ı eğitim alanında ön plana çıkartıyor.

Video oyunları eğlence sektöründe liderliğe koşarken, Minecraft ve nice oyunla beraber eğitim alanına giriyor olmaları sevindirici bir gelişme.

Bu yazı karel.com.tr'den alınmıştır