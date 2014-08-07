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Sağlık

Video oyun bağımlılığı halüsinasyona neden oluyor

Aşırı oyun oynayınca görülen halüsinasyonlar genel olarak uzun süre etkisini yitirmeyen ses efektleri olarak beliriyor

07 Ağustos 2014 15:03

Psikologlar tarafından yapılan bir araştırma, her gün video oyunları başında saatler geçiren bazı oyun bağımlılarının halüsinasyon görmeye başladığını gösterdi. International Journal of Cyber Behaviour, Psychology and Learning dergisinde yayınlanan araştırmada, online oyun forumları üzerinden 1200'den fazla oyunseverle anket yapıldı. Katılımcıların yüzde 12'si, oyun oynamayı bıraktıktan sonra oyuna ait sesler ve ses efektleri duymaya devam ettiklerini belirtti.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, oyun sonrasında duyulan sesler arasında, 'lazer, arabalar, mermiler, patlamalar, kılıçlar, çığlıklar, düşen paralar, ziller ve soluma' gibi efektlerin önde geldiği belirtildi. Bir katılımcı ise bir keresinde kulağına 'ölüm fısıldandığını' söyledi. Bir diğeri ise metronun kalabalık olduğu bir gün kafasının içinde 'Hadi, hadi, hadi!' sesini duyduğunu belirtti.

 

Gerçek hayatla oyun bağlantısı kuruluyor

 

Araştırmanın başında yer alan İngiltere'nin Nottingham Trent Üniversitesi'nden Ortiz de Gortari, oyun sonrasında duyulan seslerin birçoğunun gerçek hayatta rastladığımız ve oyunlarla bağlantısı olan nesneler aracılığıyla ortaya çıktığını belirtti.

Gortari, 'oyunlardaki nesne ve olayların, gerçek hayatta vücut hareketlerini, hisleri, duyguları ve algıları harekete geçiren çağrışımları tetiklediğini' belirtti. Gortari, "Oyunseverlerin zihni, yapbozdaki eksik parçaları tamamlıyor ve oyun sürecinde görmeyi umduklarıyla dolduruluyor" dedi.

 

Yeni bir bulgu değil

 

Bilim insanları, video oyunlar hayatımıza girdiğinden bu yana ortaya çıkan etkileşimleri 'oyun transfer fenomeni' olarak tanımlıyor. Bilinen en eski vakalardan biri, 1993 yılında 'Super Mario Brothers' oyununun müziği tarafından lanetlenen bir kadına ait.

Araştırmacılar, İrlanda'nın Psychological Medicine dergisinde yayımlanan ve 'Nintendo halüsinasyonu' olarak adlandırılan olayla, yeni vakaların bağlantılı olduğunu belirtiyor. İnsanlar oyunların ardından sadece ses duymakla kalmıyor, belli çizgiler, hatta insanların başı üzerinde değerler belirten çubuklar görebiliyor.

Günlük hayatta ağırlıklı olarak ses efektleri ve konuşmalar olarak beliren halüsinasyonlar, bazı oyunseverlerin itirafıyla 'çıldırtıcı' boyuta ulaşabiliyor.

Livescience'a açıklama yapan araştırma ekibinden Mark Griffiths, oyun transferi fenomeninin aşırı oyun oynayanlarda sık görüldüğünü ve kısa ile uzun dönemli etki yapabildiğini belirtti. Griffiths bu sorunun ortadan kalkması için en iyi çözümün daha az oyun oynamak olduğunu söyledi.

 

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