Video konferans uygulaması Zoom'un değeri 42 milyar dolara yükseldi

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs salgını sonrası bazı şirketler zor günler yaşarken, bazıları ise salgınla birlikte tavan yaptı. Bunlardan biri de, 99 kişiyle video konferans yapma imkânı tanıyor Zoom şirketi oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi ise evden çalışmaya başlamış durumda.

İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.

O uygulamalardan birisi olan Zoom son haftalarda 20 milyon defa akıllı cihazlara indirilerek TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama olmuştu.



İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, şirket bu popülariteyi paraya dönüştürmeyi başardı.

Aynı habere göre, aynı anda 99 kişi ile video konferans yapma imkanı tanıyan Zoom’un piyasa değeri 42 milyar dolara yükseldi.

Aynı habere göre, artış Silikon Vadisi merkezli uygulamanın kurucusunun kişisel servetinde de hatırı sayılır bir artışın yaşanmasına neden oldu. Kurucu Eric Yuan’ın kişisel serveti sahip olduğu hisseler nedeniyle son aylarda 4 milyar dolar arttı.