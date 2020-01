Video kliplerde başarının 10 sırrı

1. Doğru kanalı seçmek

İster yeni bir isim, isterse yılların şarkıcısı olsun, YouTube ilk akla gelen adres. Online istatistik portalı statista'nın verilerine göre Youtube'a her saat yüzlerce video yükleniyor. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşılması halinde başarı şansı daha da artıyor.

2. Güncelliği yakalamak

Alman müzisyen Alex Diehl, 13 Kasım 2015 tarihindeki terör saldırısı sırasında Paris'teydi. Diehl, 130 kişinin can verdiği saldırılar sırasında Almanya ile Fransa arasındaki maçı izliyordu. Olay sonrası tepkisini "Sadece bir şarkı" (Nur ein Lied) adını verdiği bir kliple dile getirdi. Şarkısı Facebook üzerinden 7 milyondan fazla izlendi.

3. Müzikle video arasında bağ kurmak

YouTube'da en çok tıklanan 10 videonun hemen hepsi müzikle ilgili. Örneğin Adele geçen sonbahar yayınladığı "Hello" şarkısının klibiyle YouTube'da tüm zamanların en çok tıklanan videoları arasına girdi. "Hello", 1 milyar 200 milyondan fazla tıklandı. 1 milyar tık sınırına 100 günden daha az sürede ulaşarak bir rekor kırdı.

4. Klip oyuncularını doğru seçmek

Bir süre önce hayatını kaybeden Hellmuth Karasek, uzun yıllar Almanya'nın en önemli edebiyat eleştirmenleri arasında anıldı. Karasek, geçen yıl 4 dakikalık bir klipte İsveçli mobilya üreticisi Ikea'nın kataloğunu "elden geçirdi". Edebiyat çevrelerinde kült konumda olan Karasek başarılı bir markayla biraraya gelince video büyük ilgi gördü.

5. Emek harcamak

"OK Go" grubu kliplerine zaman ve para harcıyor, yaratıcılıklarını konuşturuyor. Yeni klipleri iki gün içinde 36 milyon kez izlendi. Facebook'ta şu yorum dikkat çekiyordu: "Çocuklarım size bayılıyor. 9 yaşındaki kızıma klibinizi gösterdim. Okula gitmeden önce 5 kez daha izledi." "OK Go" klibini yerçekimsiz ortamda çekti. İki hostesin eşlik ettiği klip, birbirinden renkli sahneleriyle dikkat çekiyor.

6. Mizah unsuru katmak

Başarılı bir klibin önemli ögelerinden birini de mizah unsuru oluşturuyor. Ancak geniş bir kitlenin mizah duygularına hitap edebilmek işin zorluğunu oluşturuyor. O nedenle en çok sevilen YouTube videolarının hep birbirinden farklı özellikte olduğu dikkat çekiyor.

7. İzleyinin özdeşleşmesini sağlamak

Bazen bir klip izler ve "tam da bana göre" deriz. Adele'in tutulmasında yalnızca sesi ve melankolik şarkıları etkili olmadı. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı Adele'in şarkılarıyla kendilerini özdeşleştirebildi. Alex Diehl için de aynısı geçerli. Paris saldırıları sonrası yazdığı şarkıyla insanların terör korkusuna tercüman oldu.

8. Büyük duyguları yansıtmak

Adele, "Hello" şarkısının klibinin çekimi işini Kanadalı bir sanat filmi uzmanına verdi. Yönetmen, klipte yine Adele tarafından canlandırılan genç kadının çaresizliğini anlamlı yakın plan çekimlerle yakalamayı başardı. İzleyicinin ayrılık acısını bizzat yaşamasını sağladı.

9. Klişelerle oynamak

Berlinli rap şarkıcısı Drob Dynamic'in "Alles komplett" isimli klibi tanınmış bir YouTube kanalında gösterildi, büyük ilgi gördü. Şarkı döner kebaba adanmış. Dönerli klip 1 haftada bir milyondan fazla izlendi.

10. Şans

Bir klibin başarısında şansın da payı var. Kalite ve beceri, klibin izleyiciden ilgi görmesi için yeterli değil.