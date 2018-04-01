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Victoria's Secret mankeni Maggie Laine gözaltına alındı

Maggie Laine'in uyarıda bulunulduktan ve cezası siciline işledikten sonra serbest bırakıldığı belirtildi

01 Nisan 2018 16:14

21 yaşındaki yaşındaki Victoria's Secret mankeni Maggie Laine, ABD'de gözaltına alındı. Ünlü ismin kenevir bulundurmaktan gözaltına alındığı belirtildi.

Georgia eyaletinde gözaltına alınan Maggie Laine, uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındığı ifade edildi. Gerçek adı Maggie Vitelli olan model, kenevir bulundurmaktan dolayı yakalandığı belirtildi.

Uyuşturucu konusunda ABD’nin en sert kanunlarına sahip olan Georgia’da 0.2 gram uyuşturucu bulundurmanın cezası 1 yıldan 10 yıla kadar değişiyor. Genç mankenin yanında bulunan uyuşturucunun bu miktardan az olduğunu açıklayan yetkililer Maggie Laine’e uyarıda bulunduktan ve siciline işledikten sonra serbest bırakıldı.

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Maggie LaineVictorias Secretmankengözaltıuyuşturucu

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