Victoria's Secret mankeni 'güvenlik' gerekçesiyle Türkiye'ye gelmedi

Antalya'da defileye katılması planlanan Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, güvenliği gerekçe gösterip defileye katılmadı.

Güvenliği gerekçe gösterdi

Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, Türkiye'de ve komşu ülkelerde yaşanan çatışmalardan ötürü 'Muhtemel güvenlik tehditleri'ni gerekçe gösteren Candice Swanepoel, İstanbul uçağına binmedi ve defileye katılmadı. Yaşanan son dakika gelişmesi üzerine podyum Ukraynalı model Valeria Lukyanova'ya kaldı.

"Son anda uçağa binmekten vazgeçti"

İHA’da yer alan habere göre, yaşanan gelişmeyle ilgili açıklama yapan defilenin ev sahibi şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Son anda uçağa binmekten vazgeçtiğini öğrenince şaşırdık. Yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor ve bize sürekli soru soruyorlardı. Bizler kendisine her türlü güvenlik garantisini verdik. Tüm hazırlıklarımızı yapıp kendisini beklerken uçağa binmediğini öğrendik" dedi.

Hikmet Eraslan, "Maalesef bu mankenlerin sözleşmelerinde 'mucbir sebep' maddesi bulunuyor. Dolayısıyla sözleşmeye imza atıp, ücretlerinin tamamını 6 ay önceden almalarına rağmen bu haklarını hep saklı tutmak istiyorlar" ifadelerini kaydetti.