Victoria's Secret yüzlerce sütyeni çöpe attı; görenler "Ziyan" dedi

T24 Dış haberler

ABD'nin Colorado eyaletinde kapanan bir Victoria's Secret mağazasının yüzlerce sütyeni dışarıda bir çöp konteynerine attığı görüldü. Kapanan mağazanın elden çıkardığı ürünleri geri dönüştürmek ya da bağışlamak yerine çöpe atılması giyim sektöründeki israf konusunu yeniden gündeme getirdi.

Kapanan Victoria's Secret mağazasının üst katında oturan Melanie Gelinas, 9News'a gördüklerini aktardı. Gelinas, "Yüzlerce sütyen çöpteydi. 'Ne ziyan' diye düşündüm. Hepsi çöpe gitmek yerine yardım için bağışlanabilirdi" dedi.

Şirketin sözcüsü duruma ilişkin yaptığı açıklamada "Olayın nasıl göründüğüyle ilgili özür dileriz. Bu mağaza kapandığı için hasar görmüş toplanarak çöpe atıldı" dedi.

Gıda endüstrisine 'atık' tepkisi

Atık ve Kaynak Programı (Wrap) yalnızca Britanya'da 2016 yılı içinde 300 bin ton kıyafetin depolama alanlarına götürüldüğünü açıkladı. Giyim endüstrisi dünya çapında atık ve sürdürebilirlik konusunda tutumu nedeniyle tepki çekiyor.

Kapanan mağazadaki ürünleri çöpe attığı için tepki çeken Victoria's Secret ise şirket olarak zor zamanlar geçiriyor. New York Times'ın ortaya çıkardığı bir habere göre şirkette çalışanlara ve modellere yönelik uzun zamandır süren zorbalık ve taciz söz konusuydu. Şirket, özür açıklaması yapmıştı.