Victoria Mert Alaş'a poz verdi

David Beckham'ın Emporio Armani iç çamaşırlarıyla poz vermesinin ardından markanın elde ettiği büyük bir satış rakamı Victoria Beckham'ın da objektif önüne geçmesini sağladı.Emporio Armani Women serisinin yüzü olan Victoria Beckham, 2009 yılı reklam kampanyası için Mert Alaş ve Marcus Piggot'a poz verdi. Markanın sözcüsü basın toplantısında "Yeni Armani iç çamaşırı kampanyasında Victoria'dan daha iyi kim olabilirdi ki?" dedi. Reklam kampanyasının 12 milyon dolara mal olacağı bildirildi.Mert Alaş ve Galli fotoğrafçı arkadaşı (ortağı) Marcus Piggot İstanbul'da Kate Moss'u da görüntülemişti.İkili daha önce US Vogue, Italian Vogue, W Magazine, Pop Magazine, Numero and Arena Homme Plus, Louis Vuitton, Missoni, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Fendi, Miu Miu, Gucci, Yves St. Laurent, Givenchy, Lancome ile Jennifer Lopez, Madonna, Bjork, Kate Hudson ve Kylie Minogue gibi isimlerle çalıştı.