Victoria Beckham, üyesi olduğu Spice Girls müzik grubunun geçen yıl Britanya'da gerçekleşen turnesine katılmadığı halde 1 milyon Pound kazandı.

Independent'ın haberine göre, eski şarkıcı Victoria Beckham Spice Girls grubunun geçen yıl yeniden birleşme temalı konserlerine katılmadı. Ancak Beckham'ın gruptaki diğer üyelerle aynı miktarda para kazandığı öğrenildi.

Bechkam, Emma Bunton, Geri Horner, Mel B ve Mel C'nin ortak kurduğu Spice Girls Limited şirketinin geçen yıl 4.5 milyon Pound gelir elde ettiği belirlendi. Gelirin 124 bin pound dışındaki kısmının geçen yıl gerçekleştirilen turneden elde edildiği belirlendi.