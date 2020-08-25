Victoria Beckham: David makyaj malzemelerimi kullanıyor

Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın kendi markasına ait olan makyaj malzemelerini kullandığını itiraf etti.

Ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, kozmetik ürünlerini eşi David Beckham üzerinde denediğini ve ürün yelpazesini sergilemek için eşinin mükemmel kişi olduğunu söyledi.



The Sun’ın haberine göre Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Victoria Beckham şunları söyledi: "O benim en iyi modelim. David az önce cilt bakım serumunun bittiğine dair mesaj atmış. David buna bayılıyor."

Victoria Beckham Beauty markasının iş ortaklarından Sarah Creal da, David Beckham'ın bronzlaştırıcı ürünleri çok sevdiğini söyledi.

Ünlü futbolcu daha önce de eşinin dudak nemlendiricilerini, kremlerini ve cilt bakım ürünlerini kullandığını itiraf etmişti ancak görünüşe göre Beckham eşinin makyaj malzemelerini de kullanıyor.