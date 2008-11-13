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Politika

‘Vicdani red’ hakkı Meclis’e geliyor

DTP vicdani redçilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlamak amacıyla bir kanun teklifi hazırladı

13 Kasım 2008 02:00

Demokratik Toplum Partisi (DTP), "Vicdani redçilerin" askerlikten muaf olabilmesi, askerlik hizmeti yerine cezalandırıcı nitelikte olmayan kamu hizmeti yapabilmeleri için kanun teklifi hazırladı.
DTP Şırnak Milletvekili Akın Birdal, DTP milletvekilleri Hasip Kaplan ve Bengi Yıldız ile birlikte, 21 DTP’li milletvekilinin imzasını taşıyan yasa teklifine ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Yaşam hakkının bilinmediği her yerde diğer hak ve özgürlüklerin kullanılmasının da mümkün olmadığını belirten Birdal, "Tüm dünyada ölme ve öldürmeyi, kendi benlik duygusuna aykırı bulan kişilerin savaşı ve savaş hazırlığı olan zorunlu askerlik hizmetini reddetmeye yöneldiklerini" kaydetti. Ulusal ve uluslararası hukuksal ve siyasal metinlerde buna "Vicdani red hakkı" dendiğini ifade eden Birdal, dünyanın pek çok ülkesinin vicdani red hakkını tanıdığını söyledi.
Türkiye’nin de imzası bulunan birçok uluslararası sözleşmede vicdani red hakkına değinildiğini anlatan Birdal, Türkiye’nin bu belgeleri imzalamakla vicdani red hakkını tanımış olduğunu savundu.
Daha önce konuya ilişkin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdiğini anımsatan Birdal, soru önergesine verilen cevapta, bu konuda çalışma yapıldığının ifade edildiğini belirterek, "Nasıl bir çalışma yürütülüyor ki kimsenin bilgisi ve haberi yoktur" dedi.
Birdal, hazırladıkları yasa teklifini bugün TBMM’ye sunacaklarını bildirdi.

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