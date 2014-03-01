Veysel Eroğlu: Başbakan evlenmeyi teşvik için Bahçeli ve Gülen'e 'evlat nedir bilmez' dedi

Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın miting meydanlarındaki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Fethullah Gülen’in bekar ve çocuk sahibi olmamalarıyla ilgili sözleri için "Başbakanımız evlenmenin ehemmiyetini belirtmek için söylemiştir. Yoksa kimseyi rencide etmek için söylemiştir. Evlenmeyi teşvik için söylenmiş bir söz. Bekar olanlara da bir şey dediğimiz yok" ifadesini kullandı.

17 Aralık soruşturması kapsamında tutuklanan Reza Zarrab, Kaan Çağlayan ve Barış Güler'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin tahliyesi hakkında konuşan Eroğlu "17 Aralık operasyonu komplodur. Bunu herkes biliyor. Kasetlerin de montaj olduğu anlaşıldı. Ülkeye yapılan operasyon. Selam diye hayali örgütler üretiliyor. Bunu yapanlar ancak vatan haini olabilir. Zaten bekleniyordu. Mahkeme karar vermiş." dedi.

Bakan Eroğlu, 362 milyon liralık 9 tesisin temel atma ve açılış töreni için bulunduğu Antalya’da Vali Sebahattin Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Eroğlu, "Antalya’ya her gelişte heybemiz dolu geliyoruz. Antalya’ya son 12 ayda 70 müjde vermişiz. Bunların tutarı 1 milyar 400 milyon TL" ifadesini kullandı.

Antalya’da 4 bin 172 dekara yayılan 6 bal ormanı oluşturduklarını kaydeden Bakan Eroğlu, amaçlarının Antalya’yı organik bal üretim ve ihracat merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. 2007’de başladıkları bal ormanı oluşturma çalışmasında bugün 162 sayısına ulaşıldığını belirten Eroğlu, Türkiye’nin dünyada bal üretiminde 6’ncı sıradan 2’nci sıraya yükseldiğini kaydetti.

"Antalya, maalesef 5 yılı kaybetti" diyen Veysel Eroğlu, bir belediyeye haciz memurunun geldiğini İstanbul’da İSKİ döneminde gördüklerini, Antalya’da bu dönem aynı manzaranın yaşandığını söyledi.

'Tahliyelerde bir şey yok'

Basın toplantısında soruları da yanıtlayan Bakan Eroğlu, 17 Aralık operasyonu çerçevesinde dün yaşanan tahliyelerle ilgili olarak şunları söyledi:

"17 Aralık operasyonu komplodur. Bunu herkes biliyor. Kasetlerin de montaj olduğu anlaşıldı. Ülkeye yapılan operasyon. Selam diye hayali örgütler üretiliyor. Bunu yapanlar ancak vatan haini olabilir. Zaten bekleniyordu. Mahkeme karar vermiş. Gerekçeye dikkat ederseniz kasetlerle, dinlemelerle hüküm verilemeyeceğini söyledi. Onların da dışarı çıkmalarında bir şey yok diye düşünüyorum."

'Evlenmenin önemini belirtti’

Bakan Eroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın miting meydanlarında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik "MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez." ve Fethullah Gülen’e yöenlik "Onda evlat yok onun böyle bir derdi de yok" sözleri için yöneltilen bir soruya, "Başbakanımız evlenmenin ehemmiyetini belirtmek için söylemiştir. Yoksa kimseyi rencide etmek için söylemiştir. Evlenmeyi teşvik için söylenmiş bir söz. Bekar olanlara da bir şey dediğimiz yok. Evlenmek daha faydalı, o maksatla söylenmiş" yanıtını verdi.

Toplu açılış ve temel atma töreni

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, basın toplantısın ardından Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Burada Bakan Eroğlu’na Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

Törende AB Bakanı Çavuşoğlu, "Eskiden barajların temelleri atılırdı, 20 sene 30 sene içinde mi yapılacak bunlar konuşulurdu ama iktidarımız son 11 yılda Antalya’da Alanya Dim Barajı’na hemen tamamladı" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Manavgat Naras ve Gazipaşa Gökçeler barajlarının ise yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.

3 milyar fidan diktik

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya’ya son 11 yılda hükümetin 14 milyar lira yatırım yaptığını söyledi. Bakan Eroğlu, Antalya’nın en çok yatırım yapılan iller sıralamasında ilk sırada yer aldığını kaydetti. Barajlar ve sulama göletlerinin yanı sıra bakanlığının Antalya’ya 51 milyon, Türkiye genelinde 3 milyar fidan diktiğini belirten Bakan Eroğlu, "Üç tane ağaç için Taksim Gezi hadisesini çıkaranlar 3 milyar fidanı görmediler" dedi.

Konuşmaların ardından Küçük Aksu Barajı, Antalya içme suyu isale hattı, Alanya içme suyu arıtma tesisi ve isale hattı, Gazipaşa ovası sulama projelerinin temeli atılırken Antalya ve Alanya’da 4 projenin de açılışı gerçekleştirildi. Temel atılan noktalara canlı bağlantı yapılan törende Bakan Eroğlu müteahhit firmalara söz verdikleri zamanda projeleri tamamlayamamaları halinde 16 derslikli okul yapma yükümlüğü getirirken, Küçük Asku Barajı’nın yüklenici firmasından 30 Ağustos 2017 saat 12.59’da açılış için söz aldı.

