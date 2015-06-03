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Veterinerlerden kedilere: Trafolardan uzak durun

'Trafolardan uzak durun…. Aksi takdirde sizinle olan dostluğumuzu yeniden gözden geçireceğiz'

03 Haziran 2015 16:27

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) Yönetim Kurulu ilginç bir açıklama yayınladı. Kedilere seslenen İVHO Yönetim Kurulu açıklamada "Trafolardan uzak durun" diye uyardığı kedilere "Yine aynı şey olursa dostluğumuzu gözden geçireceğiz" ifadelerine yer veriyor.

İVHO’nun ilginç açıklamasının tam metni şöyle:

"Kedi dostlarımızı uyarıyoruz, yine aynı şey olursa dostluğumuzu gözden geçireceğiz.

Evet, sizi çok sevdiğimiz için bu mesleği seçtik,

Bu güne kadar Vanmış, Tekirmiş, İranmış, Sokak kedisiymiş ayırt etmeksizin hepinize hizmet ettik,

Gece gündüz demeden her ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olduk,

Evet,

Adeta bu ülkeyi anlatan güzel renklerinizle,

Mavi denizlerini hatırlatan eşsiz gözlerinizle,

En güzel ninniden daha güzel mırıldamanızla

……bizi kendinize mahkum ettiniz.

Ancak yine de sizi uyarıyoruz;

Bu ülkenin geleceğini belirleyecek bu önemli seçimde,

Kardeşçe, birlikte yaşam ve refah umuduyla oy kullanacak milyonları hayal kırıklığına uğratacak,

Yetkilileri zorda bırakacak, yurttaşları karanlığa gömecek hareketler yapmayın,

Trafolardan uzak durun….

Aksi takdirde sizinle olan dostluğumuzu yeniden gözden geçireceğiz.

Yarın aşı vaktim geldi, hastalandım, doğuracağım deyip miyav miyav kapımıza geldiğinizde mahcup olmayın." 

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