Yeni Şafak'a göre trafoya kedi değil hacker girmiş

Geçtiğimiz mart ayı sonunda gerçekleşen 80 ilde 9 saatten fazla süren elektrik kesintisinin nedeni halen açıklanamadı. Kesintilerin sabotaj olup olmadığı tartışmaları yapılmıştı. Yeni Şafak'ın iddiasına göre, kesintiler ülke genelinde enerji sisteminin yönetildiği en kritik birimde bir 'hacker' görevlendirildi. Lise mezunu İ.T.'nin Mayıs 2010’da TEİAŞ’a bağlı Eltem-Tek A.Ş’de işe alındığı ve burada çalışırken bazı kamu kurumlarına 'siber saldırı' düzenlediği öne sürüldü.

Ba nkaların da bilgi işlem sistemlerini hacklemiş

Bilgisayar işlem görevlisi olarak işe alınan İ.T burada çalışırken aynı zamanda bazı bankaların ve kamu kurumlarının bilgi işlem sistemlerine yönelik hackerlik yaptığı belirtildi. 1987 doğumlu İ.T'nin, Eltem-Tek A.Ş firmasında çalışırken, 2010 yılı Ekim ayında İzmir merkezli 23 kişiyle ilgili 4-5 ilde yapılan bir operasyonda 'hacker' olduğu suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürüldü

Hackerlık ile suçlanan İ.T hakkında Eltem-Tek A.Ş'de herhangi bir işlem yapılmadığı belirlenirken, aksine daha kritik bir alanda görevlendirildi. Bilgisayar işlem görevlisi İ.T işe başladıktan iki yıl sonra 2012 yılında Elektrik Üretim A.Ş'nin (EÜAŞ) santrallerin kumanda binalarında Eltem-Tek A.Ş adına bilgi işlem sorumlusu sıfatıyla arıza tespitinde görev aldı.

Görevi: T rafolardaki arızaları tespit etmek

TEİAŞ ile Eltem-Tek A.Ş arasında yapılan “TEİAŞ Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı Mali Sistemin Güçlendirilmesi, Teknik Danışmanlık Alımı Projesi Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması İşlerini Kapsayan Mali Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Alımına İlişkin Sözleşmesi" imzalandı. Buna göre Eltem-Tek A.Ş'ye Türkiye'nin her yerindeki trafo merkezlerindeki arızaları tespit etme görevi verildi. Böylece bilgisayarcı olarak işe alınan ancak, EÜAŞ'ın santralleri gezdirilerek arızaları tespit ettirdikleri belirlenen İ.T'ye böyle bir görevin verilmesi soru işaretlerine neden oldu.

İ.T'nin Bursa D.G.K.Ç Santrali İşletme Müdürlüğü Ana Kumanda binasında tuttuğu bir tutanakta, Eltem-Tek A.Ş'ye ait yan hizmetler yerel izleme ve kayıt sistemi panosunda içindeki Ni veri toplama cihazına ait slot 3, slot 6 ve slot 7'de bulunan seri numaralı kartlarda arıza olduğu tespiti yaptığı belirlendi. İ.T gerekli testleri yaparak arıza olduğundan emin olmak amacıyla kart slotları ve kablolarını test ettiği, kartların çalışmadığını da aynı tutanakta imza altına aldı. Arıza tespitlerinde elektrik mühendisi ya da bilgisayar mühendisinin yer almaması dikkat çekerken, geçtiğimiz mart ayında İzmir merkezli yük tevzinin 5 yüksek gerilim elektrik iletim hattının aynı anda bakıma alınması sonucu Türkiye'de 80 ilin elektriksiz kalmasına neden olan olay akıllara geldi.

İ.T'nin 'hacker'lik suçlaması ile ilgili yürütülen soruşturmada bazı bankaların hesaplarını boşaltmasının yanı sıra, Milli Kütüphane, Orman Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının bilgisayar işletim sistemine sızdığı iddia edildi. Sızma işleminin de bu kurumların hizmet aldığı bilgisayar firmaları aracılığıyla yaptığı tespit edildi. Teknik takibe takılan İ.T ile ilgili düzenlenen tapelerde Hollanda orijinli Türkiye'de yeni kurulan bir bankanın şifrelerine ulaştığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin de web sitesine saldırı yaptığı yer aldı. Söz konusu saldırıları geliştirdikleri 'Botnet' sistemi ile yaptıkları iddia edildi. İ.T savunmasında Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne saldırıyı, bu cihazı satmak amacıyla yaptıklarını kabul etti.