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Yaşam

Veteriner kliniği, kedilere sarılacak personel arıyor

"Hayalimdeki iş!"

26 Mayıs 2017 00:44

İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir veteriner kliniği, kedilere bakıp onlara sarılma işini yapacak birini arıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Dublin'de bulunan Just Cats isimli veteriner kliniği pek çok insanın hayallerine girebilecek bir iş için çalışan aradığını duyurdu.

Yayınlanan iş ilanına göre, aradıkları ideal adayın, mahallesindeki sokak kedilerini besliyor olması, kedilerin farklı tonlardaki miyavlamalarının ne anlama geldiğini anlayabilmesi, kedilere uzun süre boyunca sarılıp okşayacak nazik ellere sahip olması ve kendisini huzursuz hisseden kedileri sakinleştirebilecek biri olması gerekiyor.

Bunların dışında işe alınacak kişinin, İrlanda Veterinerlik Konseyi tarafından tanınan bir yeterlik belgesine sahip olması gerektiği de belirtiliyor.

Bu işte çalışanlara ne kadar maaş verileceği bilgisiyse iş ilanında yer almıyor.

İşe başvuracak çok sayıda aday olacakmış gibi görünüyor. Zira kliniğin Facebook sayfasında yayınlanan iş ilanının altına yorum yazan pek çok kişi, bu işin, 'hayalindeki iş' olduğunu yazdı.

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