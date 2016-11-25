Veron başkanlık koltuğundan inip, sahalara dönüyor

Juan Sebastian Veron, başkanlık koltuğunu bırakıp, yeniden futbola dönmeye hazırlanıyor. 41 yaşındaki Veron, Estudiantes forması giymek için kolları sıvadı.



2014'te emekliliğini açıklayan Veron, kendisini futbol dünyasına armağan eden Estudiantes'in başkanlık koltuğuna oturmuştu. Veron başkan olduğunda yeni statlarında, locaların yüzde 65’inin satılması halinde yeniden futbola döneceği sözünü vermişti. Localar satılınca Veron da sözünü tuttu ve 2 yıllık emeklilik hayatına son verme kararı aldı.

ntvspor'un haberine göre; Veron bugünlerde yeniden form tutmak için yoğun şekilde antrenman yapıyor. Avrupa'da Lazio, Manchester United ve Inter gibi kulüplerin formasını giyen Veron, ülkesi Arjantin’e döndükten sonra Estudiantes'in 2009'da Libertadores Kupası şampiyonu olmasında kilit rol oynamıştı.

Veron, Arjantin Milli Takımı’nın formasını da 73 kez giydi ve 3 Dünya Kupası'nda mücadele etti.