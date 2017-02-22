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Bilim / Teknoloji

Verizon Yahoo'yu 350 milyon dolar ucuza satın alacak

ABD'li iletişim devi Verizon'un internet hizmetleri şirketi Yahoo'yu 350 milyon dolar ucuza satın alacağı duyuruldu

22 Şubat 2017 01:22

Verizon ve Yahoo'dan yapılan ortak açıklamada, geçen yılın temmuz ayında 4,83 milyar dolarlık olan satın alma teklifinin her iki firma tarafından yeniden görüşüldüğü ve yeni miktarın karşılıklı olarak 4,48 milyar dolar olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, Yahoo'nun 2013 yılında 1 milyar, 2014'te de 500 milyon kullanıcısının hesap bilgilerinin bilgisayar korsanlarınca ele geçirilmesinden doğabilecek "bazı hukuki sorunların" her iki şirket tarafından paylaşılacağı belirtildi.

Ayrıca, açıklamada, satın alma işlemlerinin bu yılın ikinci çeyreğinde sonlanmasının beklendiği bilgisine yer verildi.

Açıklamanın ardından Verizon ve Yahoo'nun New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 0,5'er oranında değer kazandı.
 

İsim değiştirecek


Yahoo'nun satılması, şirketin sahip olduğu nakitle Çinli e-ticaret devi Alibaba Group ve Yahoo Japonya'daki hisseleri ve çekirdek olmayan patentlerini kapsamıyor. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Yahoo'nun yeni isminin Altaba Inc. olması bekleniyor.

Uzmanlar, satın almanın tamamlanmasının ardından, Yahoo'nun 600 milyonu mobil olmak üzere dünya genelindeki 1 milyardan fazla kullanıcısının Verizon'a geçeceğine dikkati çekerek, internet hizmetleri piyasasında Verizon'ın payının artacağını belirtiyor.

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