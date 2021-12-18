Vergi uzmanı Bingöl: Teklif bu haliyle yasalaşırsa ülkenin yarısı değil, artık tamamı asgari ücretli olur

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’e göre ise işveren çalışanı asgari ücretten gösterme yoluna gidecek. Bingöl konu ile ilgili sosyal medya paylaşımında, “Teklif bu haliyle yasalaşırsa ülkenin yarısı değil, artık tamamı asgari ücretli olur” dedi.

Bingöl yeni asgari ücret teklifine ilişkin detayları şöyle açıkladı:

"1- İstisna sadece ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamının ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarının aşmayan ve hizmet sözleşmelerinde aylık asgari ücret karşılığı çalışacağı belirtilen hizmet erbabı için geçerli olacak. Bu haliyle teklif, asgari ücretlinin asgari ücret dışında mesai ücreti, ikramiye, ödül, ayni yardım ve benzeri adlarla ücret sayılan herhangi bir ödeme alması halinde istisnadan yararlanıp yararlanamayacağını da tartışmalı hale getiriyor.

2- Asgari geçim indirimi sadece asgari ücretli olarak çalışanlar için kalkıyor, diğer ücretliler için aynen devam ediyor. Hizmet sözleşmesi asgari ücretli olmayan kamu ve özel sektördeki çalışanlar için gelir vergisi eskiden olduğu gibi devam edecek ve artan oranlılık aynen uygulanacak. Bu kişilerden damga vergisi de alınmaya devam edecek.

3- Brüt ücreti, asgari brüt ücretin üzerinde olmakla birlikte istisnadan yararlanamadığı için net ödenen ücreti net asgari ücretin altında kalanlar içinse aradaki farkı telafi için asgari geçim indirimi kullanılacak. Örneğin aylık brüt ücreti 5004’liranın üzerinde olan tüm ücretliler eskiden olduğu şekliyle artan oranlı bir şekilde gelir vergisine ve damga vergisine tabi olmaya devam edecek. Sadece brüt ücreti asgari ücretin üzerinde olmakla birlikte net ücreti asgari net ücretin altına düşenlerin ücretleri asgari ücret tutarına AGİ ile tamamlanacak. Bu durumda, işverenlerin SGK, vergi ve damga vergisi maliyetlerine katlanmamak için pek çok çalışanını asgari ücretten çalıştırma yolunu tercih edeceği görülüyor."