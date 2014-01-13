Vergi cezaları, 2013 yılında rekor kırdı

Maliye Bakanlığı'nın vergide kayıp ve kaçağı önlemek için aldığı önlemler 2013'te rekor getirdi. Çalışmalar kapsamında 73 binden fazla mükellef vergi incelemesine tabi tutuldu.

Geçen yıl önlenen vergi kaybı 8,5 milyar lira oldu. Kesilen vergi cezası da iki kattan fazla artarak 20 milyar liraya yaklaştı. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamları olarak kayda geçti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir önceki yıla göre önlenen vergi kaybının yüzde 89, kesilen vergi ceza tutarınınsa yüzde 117 arttığını söyledi.

Vergi gelirinin, milli gelire oranına bakıldığında Türkiye, 29 OECD ülkesi arasında 25. sırada bulunuyor. Türkiye'de vergi gelirlerinin, milli gelir içindeki payı yüzde 27,7 seviyesinde. Listenin zirvesinde ise Danimarka var. Danimarka'da milli gelirin yüzde 48'i vergi gelirlerinden oluşuyor.

