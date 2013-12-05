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Ekonomi

Türkiye 1.2 milyarlık verginin peşine düştü

Varlık Barışı kapsamında Türkiye'ye getirileceği beyan edilen 69.8 milyar TL'nin sadece 10.5 milyarı geldi. Maliye şimdi kalan vergisinin peşine düştü

05 Aralık 2013 10:19

Hükümetin II. Varlık Barışı uygulamasında Türkiye’ye getirileceği beyan edilen varlık tutarı 69.8 milyar TL’yi bulurken, bu rakamın sadece 7’de 1’i geldi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ödeme süresinin son tarihi olan 31 Ekim itibariyle net rakamların ortaya çıktığını belirterek, 69.8 milyar TL’lik beyan olduğunu, bunun içinden de 10.5 milyar TL’nin geldiğini açıkladı.

Varlık Barışı ile yurtdışındaki Türklerin varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi hedefleniyor. Beyanın yapılması, beyan edilen varlıkların getirilmesi ve vergisinin ödenmesi halinde kişi ve kurumlar vergi denetimlerinden ve cezalardan kurtuluyor. Getirilen varlıklardan sadece yüzde 2 oranında vergi alınıyor.

 

Çoğu Maliye'ye doğrudan teslim

 

Uygulamanın geçerli olduğu 29 Mayıs-31 Ekim 2013 aralığında 69.8 milyar TL’lik beyan için Maliye Bakanlığı 1 milyar 396 milyon lira vergi tahakkuk ettirdi. Bu tutarın 209 milyon lirası tahsil edildi. 1.2 milyar TL’ye yakın vergi ise tahsil edilemedi.  Varlıkların yüzde 90.4’ü (63.1 milyar TL vergi dairelerine doğrudan, yüzde 9.6’sı (6.7 milyar TL) banka ve aracı kurumlara beyan edildi.

 

Şimşek: Peşlerinde olacağız...

 

Maliye Bakanı Şimşek, dünya piyasalarında dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde yapılan çalışmanın önemli olduğunu bildirdi. Beyan üzerine kendilerinin bir sınırlamasının söz konusu olmadığını anlatan Şimşek, bildirimde bulunup da gereğini yapmayanların peşinde olacaklarını hatırlattı. Şimşek, “Ortaya çıkan verginin tahsilatı için, herhangi bir alacakmış gibi takibini yapacağız” dedi.

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