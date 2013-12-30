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Dünya

Fransa'da, yüzde 75 oranındaki zengin vergisi onaylandı

Fransa Anayasa Mahkemesi, bir milyon Euro'nun üstünde maaşlara uygulanacak yüzde 75 oranında vergiyi onayladı

30 Aralık 2013 13:38

Fransa'da, ülkenin en üst mahkemesi, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ana politikalarından olan yüksek gelirli kişilere yüzde 75 oranında vergi uygulanmasını onayladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Anayasa Mahkemesi yaklaşık bir yıl önce verginin bireylere uygulanmasını öngören önergeyi anayasaya aykırı bulmuştu. Bunun üzerine hükümet kanun önergesini değiştirip 1 milyon Euro'nun üstünde maaşlara uygulanacak yüzde 75 oranında vergiden işverenin sorumlu tuttu. Vergi artışı iki yıllığına uygulanacağından 2013 ve 2014'te ödenen maaşları kapsayacak.

Karardan dolayı bu senenin başında greve giden Fransız futbol kulüpleri, ekonomik durumlarının kırılgan olduğunu; ve kanun yüzünden çok büyük maaş alan önemli oyuncularının ülkeden ayrılabileceğini söylüyor. Katarlıların sahibi olduğu Paris Saint-Germain, 10 oyuncularının maaşının 1 milyon Euro'dan fazla olduğunu söylüyor.

İş çevreleri ve zengin vatandaşlar da vergiyi kınadı. Film yıldızı Gerard Depardieu vergiyi protesto amacıyla ülkeden ayrılmıştı. Ama kamuoyu yoklamaları Fransa'da halkın büyük bir kısmının bu geçici vergiyi desteklediğini ortaya koyuyor. Avrupa'daki birçok ülkenin aksine Fransa kamu açığını azaltmak için vergileri yükseltip harcamaları düşük oranda kısıyor.

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