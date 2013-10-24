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Dünya

Fransa'da futbol kulüpleri greve gidecek

1 milyon Euro'nun üzerinde maaşı olanlara getirilen yüzde 75 vergi düzenlemesi, futbol kulüplerini ayağa kaldırdı

24 Ekim 2013 23:57

Fransa'da maaşları bir milyon Euro'nun üzerinde olanlar için getirilen yüzde 75 vergi projesine karşı futbol kulüpleri grev kararı aldı. Kasım ayının sonu gününde futbol sahalarında grev günü yaşanacak. Fransız Komünist Parti (PCF), grev kararına patronların "skandal lobisi" tepkisinde bulundu.
ANF'nin haberine göre, Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği (UCPF) Kasım ayı sonunda Şampiyonlar Ligi'nin bir günün iptal etme kararı aldı. 29 Kasım ile 1 Aralık arasındaki hafta sonu, 1. Lig'in 15'inci, 2. Lig'in ise 16'ıncı gününde denk geliyor. Grev gününde, karşılaşmalar yerine sahalar seyircilere açılacak ve futbol kulüpleri eylemlerinin amacını anlatacaklar.
UCPF Başkanı Jean-Pierre Louvel yaptığı açıklamada "Oybirliği ile, futbolu kurtarmak için gerçek bir kararlılık ile, Kasım ayı sonunda maçsız bir hafta sonu ile tarihi bir eylemle karşı karşıyayız" dedi. Grev kararı, Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Başkanı Ferederic Thiriez tarafından da olumlu bulundu. Fransız futbolundaki son grev 1972 yılında yaşanmıştı.
LFP Başkanı'na göre bu eylemle ile 1. Lig ve 2. Lig kulüpleri yüzde 75 vergi tavanı projesine karşı muhalefetlerini ortaya koyuyor. Önümüzdeki haftaya, muhtemelen Perşembe günü, futbol patronları ile Cumhurbaşkanı François Hollande bir araya gelecek.
Fransız milletvekilleri 18 Ekim günü yüksek maaş alanlara yönelik yüzde 75 vergi tasarısını oyladı. Bu vergi, 2014 bütçe tasarısı içerisinde yer alıyor. Bu tasarı Senato'da incelendikten sonra yeniden Parlamento'ya dönerek son söz söylenecek.
 

Fransızların çoğu vergiyi destekliyor

 
Yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Fransızların yüzde 85'i futbola yüzde 75 vergi uygulanmasından yana görüş belirtiyor.
Fransız Komünist Parti (PCF) yaptığı yazılı bir açıklama ile grev kararına tepki gösterdi. Komünist Parti, "Futbol patronlarının gelirleri bir milyon euronun üzerinde olanlar için yüzde 75 vergi uygulamasına karşı yaptığı lobi skandaldır" dedi. PCF, bu yüksek miktarlarda kazanılan "özel paranın" nereden geldiği ve transferler ile oyuncuların ücretlerine ilişkin gerçek bir operasyon yapılmasını istedi.

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