Merakla beklenen Venom: Let There Be Carnage’ın vizyon tarihi bir kez daha değişti. Filmin seyirciyle buluşması 21 Ocak 2022'ye ertelendi.

Venom: Let There Be Carnage'ın 24 Eylül'den 15 Ekim'e ertelendiğinin duyurulmasının ardından vizyon tarihinde bir kez daha değişikliğe gidildi.

Merakla beklenen film, 21 Ocak 2022'ye erteledi.

Venom, 2018'de gösterime girdiğinde dünya çapında 856 milyon dolar hasılat elde etmişti.