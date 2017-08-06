Venezuela'da muhalif başsavcı Ortega görevden alındı

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun önde gelen muhaliflerinden olan başsavcı Luisa Ortega, cuma günü kurulan Kurucu Meclis tarafından görevden alındı.

Maduro'nun önde gelen muhaliflerinden biri olarak tanınan Ortega, ofisinin etrafı askerler tarafından çevrilmesinden saatler sonra görevden alındı.

Ortega, Twitter'dan yaptığı açıklamada askerlerin bu davranışını 'kuşatma' olarak tanımlarken, 'yerel ve uluslararası herkesin gözleri önünde bu olayı kınadığını' söylemişti.

​Yeni bir anayasa yapması amacıyla geçen hafta seçilen Kurucu Meclis'in üyeleri ilk defa Cuma günü göreve başladı.

Geçen hafta düzenlenen seçimleri organize eden Smartmartic adlı İngiliz şirketin CEO'su Antonio Mugica, Venezuela Seçim Komisyonu'nun, seçimlere katılanların sayısını en az 1 milyon daha fazla açıkladığını öne sürmüştü.

'Seçimlerde usulsüzlük' iddiaları için soruşturma başlatmıştı

Ortega, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılması için bir soruşturma başlatmış, yerel bir mahkemeden Meclis'in göreve başlamasının engellenmesini istemişti. Maduro ise bu iddiaları reddediyor.

Cuma günü Kurucu Meclis, tartışmalara ve protestolara rağmen açıldı, Meclis'in üyeleri yemin etti.

Diğer yandan ise başkent Caracas'ta muhalifler Meclis'e doğru yürümeye çalıştı. Eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildi.