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Dünya
Deutsche Welle

Venezuela'da yolsuzluk iddialarına soruşturma

İddialar arasında 'seçimlere katılım oranı şişirildi' de var

03 Ağustos 2017 13:27

Venezuela Başsavcılığı, yeni anayasayı hazırlayacak olan kurucu meclis üyelerinin belirlendiği seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarına karşı harekete geçti.

Konuyla ilgili açıklamayı Caracas'ta Başsavcı Luisa Ortega Diaz yaptı. Başsavcı geçen Pazar günü yapılan seçimlere yönelik yolsuzluk iddialarının araştırılacağını söyledi. Ortega Diaz, "Hem Venezuela hükümeti hem de seçim komisyonuna yönelik soruşturma söz konusu. İki savcı pazar günkü seçimleri dair yolsuzluk iddialarını soruşturuyor" dedi.

Seçimlere katılım oranı şişirildi iddiası

Oyların elektronik olarak verilmesi için ülkedeki bilgisayar sistemini tedarik eden Smartmatic şirketi seçimlerde manipülasyon yapıldığının kanıtlandığını açıklamıştı. Firma yetkilisi Antonio Mugica Londra'da yaptığı açıklamada, seçimlere katılım oranının açıklanan rakamlardan çok daha az olduğunu vurgulamıştı.

Seçim Komisyonu'na göre pazar günkü seçimlere 8 milyon 100 bin seçmen katıldı. Ancak iddialara göre katılım oranı 4 milyona yakın. Muhalefet katılım oranının şişirildiğini iddia ediyor. Seçim sonrası Venezuela'da patlak veren protesto gösterilerinde 10 kişi hayatını kaybetmiş ve ardından iki muhalefet lideri de ev hapsine alınmıştı.

Maduro Başsavcı'yı görevden almak istiyor

Yolsuzluk iddialarını soruşturan Başsavcı Luisa Ortega Diaz, uzun süre Sosyalistleri destekleyen bir isimdi. Ancak daha sonra Devlet Başkanı Nicolas Madura ile görüş ayrılığı yaşadı. Maduro yönetimi Ortega Diaz'ın görevden alınması gerektiğini savunuyor. Başsavcının son olarak pasaportuna el konuldu. Venezuela'daki protestoları destekleyen Başsavcı Maduro'nun anayasa değişikliği planlarını da eleştiriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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