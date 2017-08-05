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Venezuela'da asker sokağa indi; savcılığı kuşattı!

Venezuela'da protesto gösterilerine yol açan seçimler sonucunda üyeleri belirlenen Kurucu Meclis toplanmıştı

05 Ağustos 2017 18:37

Venezuela'da Başsavcı Luisa Ortega, Twitter hesabından makamının askerler tarafından çevrildiğini duyurdu. Başkent Karakas'ta bulunan Ortega, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik sert muhalefetiyle tanınıyor.

Twitter hesabından açıklama yapan Ortaga, "Başsavcılık makamının asker tarafından kuşatma altına alınmasını reddediyorum. Bu keyfi eylemi, uluslararası ve ulusal toplum önünde kınıyorum" açıklamasında bulundu. 

Luisa OrtegaKurucu Meclis toplanmıştı

Venezuela'da protesto gösterilerine yol açan seçimler sonucunda üyeleri belirlenen Kurucu Meclis toplandı.

Venezuela Başsavcılığı, başkent Caracas'taki mahkemeye, anayasayı hazırlayacak Kurucu Meclis'in toplanmasının yasaklanması için başvuruda bulunmuştu. Başvuruda Kurucu Meclis üyelerinin belirlendiği seçimlerde manipülasyon yapıldığı iddia edilmişti. Tüm itirazlara rağmen Meclis'te ilk oturum yapıldı.

 

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