Venezuela'da hükümet karşıtı gösterilerin simgesi bir kemancı

Biber gazı bulutlarının ve plastik mermi sağanağının ortasında, Venezuela bayrağının parlak renklerine sarınmış bir şekilde hem hükümet karşıtı göstericilere hem de polise ülkenin milli marşını çalan bir kemancı. Sanatçı "Cesur insanlara Şan" isimli marşın hüzünlü bir yorumuyla serenat yapıyor.

İki aydan uzun bir süredir neredeyse her gün ülkenin başkentinde devam eden gösterilerde Wuilly Arteaga, sık sık polise taş atan gençler ve zırhlı güvenlik güçleri tarafından gölgelenen barışçıl gösterilerin bir simgesi haline geldi.

Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun istifasını talep eden gösterilerde şu ana kadar 65 kişi hayatını kaybetti, bin 100'den fazla insan da yaralandı.

23 yaşındaki sanatçı ve kemanı iki hafta önce motosikletli bir ulusal muhafız tarafından yerde sürüklenmiş ve Arteaga neredeyse bir daha protestolara katılamaz hale gelmişti. Sanatçının kırık kemanı başında ağlarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve her yerden şefkat ve destek mesajları gelmişti. Kemanın tamiri için bağışlar topladı, kendi kemanını hediye edenler oldu. Kolombiyalı pop yıldızı Shakira imzalı bir kemanı genç virtüöze gönderdi.

Pazar günü Arteaga ve müzisyen arkadaşları Caracas Meydanı'nda ücretsiz bir konser verdiler. Venezuela klasikleri "Alma Llanera" ve "Moliendo Cafe" gibi izleyicileri ritim tutmaya teşvik eden klasikler ile "Evet, yapabiliriz" ve "Hepimiz kardeşiz" sloganları eşliğinde büyülediler.

Associated Press'e konuşan Arteaga tamir edilmesine rağmen halen hasarının izleri belli olan kemanını gösteriyor ve "Ulusal muhafızlar için çaldığımda bir kısmı kulak kabartıyor, kimisi de ağlıyor. Ve ne zaman protestocular için çalsam, devam etmeleri için şevk veriyor" diyor. "Müziğimin bir barış iklimi yarattığını düşünüyorum ve bu yüzden Venezuela sokaklarında çalmaya devam edeceğim" diyor.

Sanatçının yeni ulaştığı şöhret mütevazı geçmişiyle karşıtlık oluşturuyor.

Kemanı ilk kez eline ülkenin Valencia kentinde büyürken alan Arteaga, Venezuela'nın dünyaca ünlü El Sistema isimli gençlik orkestraları ve müzik okulları ağının üyesi. İki yıllık bir eğitimin ardından okuldan ayrılsa da kendi kendine çalışmaya devam etmiş. Dört yıl sonra başkent Caracas'a gelen kemancı yiyecek alabilmek için sokaklarda ve dükkanların önünde müzik yapmış.

Protestocular Arteaga'yı ilk olarak geçen ayın başlarında gösterilerin ilk günlerinde El Sistema mensubu bir başka kemancının biber gazı kapsülü isabet edip hayatını kaybetmesi sonrası fark etmiş. Genç müzisyenin cenazesinde kemanını çalan Arteaga o günden bu yana protestoların merkezinde, zırhlı polis ve göstericilerin barikatları arasındaki tehlikeli ara bölgede varlık gösteriyor.

Beş yıl önce oğluna aldığı kemanı Arteaga'ya bağışlayan Caracaslı iş adamı Paolo Lena kemancı için "O bir kahraman" diyor. "Protesto etmekten çekinen birçok insan için Arteaga kendisini ön saflara atan birisi."

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AP, ÇÖ/BS