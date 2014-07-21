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Dünya

Venezuela Devlet Başkanı'nın Filistin isyanı: Yerin dibine batsın resmi açıklamalarınız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Filistin topraklarında soykırım ve imha politikası izlediğini söyledi

21 Temmuz 2014 20:59

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Filistin'deki katliamları için başta Arap dünyası olmak üzere tüm dünyaya çağrı yaptı.
 

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun açıklamaları şöyle: Filistin’den Müslüman, Hıristiyan ve farklı dinden ve kültürden insanlar var. Çağrım bölgedeki Arap halkına ve liderlerine; Ne zamana kadar katliama sessiz kalacaksınız? Filistinli kardeşlerinizin katliamını izlemeye devam mı edeceksiniz? Arap halkları ne zaman uyanacak? Ve Arap liderleri… Ne zaman uyanıp Filistin halkının sesine ses vereceksiniz?

 

'Artık harekete geçmelisiniz'

 

Yerin dibine batsın resmi açıklamalarınız! Yerin dibine batsın uluslararası protokolünüz. Artık harekete geçmelisiniz. Filistin halkının katillerine cevap vermelisiniz. Durdurmalısınız! Venezuela Devlet Başkanı olarak size sesleniyorum; Yeter artık! Resmi açıklamalarınızdan öteye gidemiyorsunuz, o kadar. Ses tonumdan dolayı kusura bakmayım çok derinden konuşuyorum. İçimde saklı olan acı ve öfke beni bu şekilde konuşturuyor.

 

'Venezuela artık yeter diyor'

 

Filistin halkına yapılan katliama seyirci kalmak bana acı veriyor. Artık ölümlere alışmışlar dünya katliam karşısında kör ve sağır olmuş! Çoğu korkak liderler de resmi bir yazı geçip olaylardan üzüntülerini belirtip kınıyorlar. O kadar… “saldırıyı lanetliyoruz” sadece bu… “çok endişe duyuyoruz” bir de bu… Mesele bitiyor onlar için… Yeter be artık yeter! Venezuela artık yeter diyor."

 

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