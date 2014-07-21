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Dünya

İsrail hastane vurdu; 5 ölü, 15 yaralı

İsrail ordusunun Aksa Şehitleri Hastanesi'ne düzenlediği bombalı saldırıda 5 hasta hayatını kaybetti 15 hasta da yaralandı

21 Temmuz 2014 19:55

İsrail ordusu, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne saldırdı. Saldırılar sonucu 5 hasta hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Al Jazeera'nin haberine göre, İsrail ordusu Şecaiyye Katliamı’ndan bir gün sonra bu kez de bir hastaneye saldırdı. İsrail ordusunun Aksa Şehitleri Hastanesi’ne saldırması sonucu 5 hasta hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Saldırıların 15’inci gününde ölü sayısı 530’u aştı. 

Al Jazeera’nin konuştuğu kaynaklara göre, İsrail ordusu kullanımı yasak olan silahları da kullanıyor. Çok sayıda yaralı bulunan bölgelere geçişe ise İsrail ordusu tarafından izin verilmiyor ve hastanelerin boşaltılması isteniyor. 

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