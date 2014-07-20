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Dünya

Gazze'nin Şecaiyye semtinde katliam; 40 ölü, 400 yaralı

İsrail'in Gazze'nin Şecaiyye semtinde başlattığı yoğun bombardımanda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 40 kişi hayatını kaybetti, en az 400 kişi de yaralandı

20 Temmuz 2014 16:07

İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıların şu ana kadarki en şiddetlisi dün gece ve bu sabah yaşandı. Gazze’nin Şecaiyye semtine hava ve topçu saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk en az 40 kişiyi öldürdü. Saldırıda 400’den fazla kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, Şecaiyye’de bir ambulansın vurulduğunu, saldırılarda semt hastanesinin de hedef alındığını bildirdi.

Şecaiyye’deki bilançonun daha da ağır olabileceğini belirten kaynaklar, yoğun bombardıman nedeniyle semte girilemediğini, ambulansların da hedef alınması nedeniyle yaralıların bölgeden alınamadığını ve bölgedeki bilançonun daha da ağır olabileceğini açıkladı. 

 

Norveçli doktor: Bu bir katliam 

 

Gazze'de gönüllü olarak çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert, Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada Şecaiyye’de yaşananların bir katliam olduğunu belirterek “Bu bir katliam, Şecaiyye'ye girilmesi güvenli hale geldiğinde neler bulacağımızdan Tanrı korusun. Uluslararası topluma yazıklar olsun” dedi.

Şecaiyye’deki halk, katliamdan kaçmak için yolara döküldü. Eşyalarını almadan evlerini terk eden insanlar akın akın Gazze’nin daha güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere kaçıyor. 

Öte yandan İsrail’in Şecaiyye bölgesini kapalı askeri alan ilan ettiği, ambulansların bölgeye girmesine izin vermediği bildirildi. 

Hamas da yaptığı açıklamada Kızılhaç'ın Şecaiyye bölgesindeki ölü ve yaralıları alabilmeleri için 3 saatlik insani ateşkes talebini kabul ettiklerini ancak İsrail ateşkesi reddettiğini söyledi.

 

Bir gazeteci öldürüldü 

 

Gazze’de görev yapan gazeteciler, dün İsrail makamlarından Gazze’nin güvenli olmadığı ve derhal bölgeyi terk etmeleri yönünde bir uyarı aldıklarını açıkladılar. 

Ordunun açıklamasının ardından bu sabah Halil Hamit isimli Filistinli gazeteci, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti. 

 

Ölü sayısı 370’i geçti 

 

Şecaiyye katliamıyla birlikte Gazze’de öldürülen Filistinli sayısı 370’i geçti. Filistinli yetkililer saldırılarda en az 2700 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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