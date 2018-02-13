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Kültür-Sanat

'Venezia Sahne' perdelerini çocuk oyunlarıyla açıyor

İSTANBUL, (DHA) - VENEDİK konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet’te, birçok oyunun sergileneceği tiyatro sahnesi 'Venezia Sahne Gösteri Merkezi' açılıyor

13 Şubat 2018 16:34

İSTANBUL, (DHA) - VENEDİK konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet’te, birçok oyunun sergileneceği tiyatro sahnesi \'Venezia Sahne Gösteri Merkezi\' açılıyor.

17 Şubat  Cumartesi günü ilk tiyatro oyunu ile perdelerini açacak Venezia Sahne’de, her Cumartesi ve Pazar saat 12:30’da minik tiyatroseverlerin kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak farklı oyunlar sahnelenecek. Venezia Sahne, farklı sanatçıların akustik konserleri, standup gösterileri ve sahne performanslarını da seyircileriyle buluşturacak.

Biletler 15 liradan satışa sunulacak, sinema gişesinden ve cinens.com’dan temine dilebilecek.

\"7 farklı oyunun sergileneceği tiyatro programı ise şöyle:

17 Şubat Cumartesi- Pinokyo

18 Şubat Pazar - Kulkedisi

24 Şubat Cumartesi- Kayip Prenses Rapunzel

25 Şubat Pazar- Alice Harikalar Diyarında

03 Mart Cumartesi - Kırmızı Başlıklı Kız

04 Mart Pazar- Keloğlan

10 Mart Cumartesi- Erik ve Sevimli Patiler

11 Mart Pazar- Pinokyo\"

(FOTOĞRAF)

 

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