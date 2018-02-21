'Venezia Sahne' çocukları sevdikleri masal kahramanlarıyla bir araya getiriyor

İSTANBUL, (DHA)- VENEZİA Mega Outlet’in geçtiğimiz hafta hizmete açılan tiyatro sahnesi “Venezia Sahne Gösteri Merkezi”, çocuklardan ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Çocuklar oyun sonrasında masal kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.

17 Şubat Cumartesi günü ilk oyunu Pinokyo ile perdelerini açan ve 18 Şubat Pazar günü Külkedisi oyunu ile devam eden Venezia Sahne Gösteri Merkezi, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tüm biletlerin satıldığı ilk hafta sonunda minik izleyiciler keyifli dakikalar geçirirken, oyun çıkışında sevdikleri kahramanlarla fotoğraf çekilme fırsatı yakaladı.

Çocukların kişisel ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak içerikte oyunların sergileneceği Venezia Sahne, her hafta sonu minik tiyatro severleri ağırlıyor ve çocukları sevdikleri masal kahramanları ile bir araya getiriyor.

Biletlerin 15 TL’den satıldığı Venezia Sahne’de 24 Şubat Cumartesi “Kayip Prenses Rapunzel”, 25 Şubat Pazar “Alice Harikalar Diyarında” 03 Mart Cumartesi “Kırmızı Başlıklı Kız”, 04 Mart Pazar “Keloğlan”, 10 Mart Cumartesi “Erik ve Sevimli Patiler”, 11 Mart Pazar “Pinokyo” oyunları izleyicileriyle buluşacak.

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