Venezia Cinens, 'Oha Diyorum' filmiyle perdelerini açtı

İSTANBUL, (DHA) - VENEZİA Mega Outlet’in yeni sinema salonu Venezia Cinens, \'Oha Diyorum\' filminin gösterimiyle ilk kez perdelerini açtı. Gösterime, filmin oyuncuları da katıldı.Yönetmenliğini Ersan Özer’in üstlendiği filmin başrollerini Fırat Sobutay, Melih Abuaf, Alper Rende ve Bahar Şahin paylaşıyor. Gösterimden önce Venezia Mega Outlet’te bir araya gelen filmin yönetmeni ve oyuncuları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Filmin kadrosu ve davetliler daha sonra filmi izledi.

Youtube videolarıyla milyonlarca kişiye ulaşan 3 fenomen Fırat Sobutay, Melih Abuaf ve Alper Rende’nin macera ve komedi dolu, arkadaşlığın da ön planda olduğu filmi, bir yol hikayesini beyazperdeye taşıdı.

Film öncesi açıklama yapan oyuncular oldukça heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti.

Filmi izleyen insanları görmenin kendilerini daha çok mutlu ettiğini dile getiren Melih Abuaf, \"Çok heyecanlıyız. Filmimiz cuma günü vizyona girdi. O günden beri farklı yerlere gitme şansı yakaladık. Bugün Venezia Cinens sinemalarındayız. Filmi izleyen insanları mutlu görmek bizi de çok mutlu ediyor\" dedi.

Fırat Sobutay da filmi izleyenlerden tepki almalarının kendilerini kuvvetlendirdiğini belirterek şunları söyledi:

\"Filmimizin vizyona girdikten sonra 3 günde iyi şekilde izlenmesi ve 7\'den 70\'e her yaş grubundan insanın beğenmesi hepimizi çok mutlu etti. Bu bizi kuvvetlendiriyor, izleyen insanların desteği bize daha fazla çalışma azmi katıyor. Herkese teşekkür ederiz.\"

Alper Rende ise şöyle konuştu:

\"Hafta içi bu saatte bile bizi yalnız bırakmadılar. Dışarıda bizi bekleyene bir sürü insan var. Hepsi okulundan, işinden çıkmış gelmiş. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, bizi her zaman destekliyorlar.\"

\"FİLMİMİZE KEFİLİZ\"

Filmin çekimlerinin oldukça eğlenceli geçtiğini söyleyen oyunculardan Fırat Sobutay, \"Filmde aksiyon, komedi, dram var. Elimizden geldiğince tüm sinema izleyicisinin seveceği bir film yapmak istedik. Çünkü bizi takip edenlerin dışında sinemada bir kitle var onu da almak istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Bizi tanıyan tanımayan herkesi bekliyoruz. Filmimize kefiliz. Şu an çok güzel dönüşler alıyoruz. Hesaplarımıza mesajlar gelmeye başladı, filmi izleyen ikincisini soruyor. Ama bu işler kısmet işi, uygun olursa ikinci film neden olmasın\" dedi.

\"SOKAKTA TOP OYNAMAK UNUTULMAMALI\"

Hayatın internetten ibaret olmadığını belirten 3 fenomen gençlere tavsiyelerde de bulundu. Gençlerin sokakta top oynamayı ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan Melih Abuaf, \"Biz bizi izledikleri için seviniyoruz tabi ama her zaman söylediğimiz gibi hayat internetten ibaret değil. Dışarı çıkıp gezin, arkadaşlarınızla takılın, derslerinizi de ihmal etmeyin. 2014\'ten beri Youtube\'dayız ve bugüne kadar yaklaşık 4 bin video çektik. 2 milyar izlenmeye ulaştık. Buraya kadar gelebilmemizi bizi destekleyen izleyicilerimize borçluyuz\" derken Fırat Sobutay ise şunları söyledi:

\"Sokakta top oynamak unutulmamalı.Bize hep soruyorlar, biz ilk önce okullarımızı bitirdik. Bir şekilde iş hayatına atıldık, bazı tecrübeler kazandık sonra bu yola girdik. Birbirimizle karşılaştık. Önce okula odaklanıp, bizi de kafa dağıtmak için izleyebilirler. \"

Venezia Mega Outlet’in Cadde katında yer alan Venezia Cinens Sinemaları, bin 296 koltuk kapasitesi, özel ses yalıtım sistemi, ergonomik koltukları, Curved dev perdesi, son teknolojik özelliklere sahip iklimlendirme sistemi ve Dolby Atmos Digital Surround ses sistemi kullanılıyor.

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