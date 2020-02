Venedik'te Türkiye Pavyonu açıldı

Dünyanın en önemli mimarlık etkinliklerinden biri olan Venedik Bienali kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Pavyonu bugün (24 Mayıs 2018) gerçekleştirilen bir organizasyonla resmen açıldı.

Küratörlüğünü Kerem Piker’in yardımcı küratörlüğünü Cansu Cürgen, Yelta Köm, Nizam Onur Sönmez, Yağız Söylev ve Erdem Tüzün’ün üstlendiği Vardiya projesi 25 Kasım 2018’e kadar bienalin ana mekânlarından Arsenale’de ziyaret edilebilecek.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile Türkiye Pavyonu eş sponsorları adına Schüco Türkiye Genel Müdürü Can Eren, VitrA adına Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ali Aköz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Şaban Karataş ile İletişim Koordinatörü Doğan Güngör’ün de katıldığı açılışta Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu Seçici Kurul üyelerinin yanı sıra Türkiye’den ve uluslararası mimarlık, sanat ve akademi dünyasından pek çok önemli isim bulundu.

Çin’den Filistin’e mimarlık öğrencileri bir araya geliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı koordinasyonunda, Schüco Türkiye ve VitrA eş sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye Pavyonu, Venedik Bienali’nin bu yılki teması ‘Freespace’ (serbest mekan) ile uyumlu bir biçimde alışılagelmiş anlamda bir sergi içeriği sunmayacak. Açık çağrıya “Bienal ne için var?”, “Bienal ne işe yarar?” ve “Bienal kimin için var?” sorularını yanıtlayan kısa videolarla katılan, Çin’den Filistin’e, üniversite birini sınıftan yüksek lisansa uzanan bir yelpazede seçilen 16 ülkeden 122 mimarlık öğrencisi, haftalık 10’ar kişilik vardiyalarla Venedik’e gelerek, farklı temalar etrafında atölye çalışmaları geliştirecek ve film, enstalasyon, maket, fanzin, üç boyutlu baskı gibi pek çok farklı formatta özel içerikler üretecek.

Vardiya projesi kapsamında Türkiye Pavyonu’nda her atölyeye ayrı bir sergi alanı tahsis edilecek. Her bir atölye için ayrılan hücreler içerisinde video sanatçısı ve mimar Can Tanyeli’nin atölye yürütücüleriyle birlikte hazırladığı kısa filmler ve medya yerleştirmeleri sergilenecek. Bu filmlerin yanı sıra öğrencilerin hazırladığı başvuru videoları ve Vardiya’yı anlatan çeşitli temsiller de serginin birer parçası olacak.

Atölye çalışmalarının yanı sıra projenin web sitesinden canlı yayınlanacak 50 dijital buluşma ve 6 uluslararası konuk konuşmacının katılacağı sohbetlerle Türkiye Pavyonu, bienalin açık kalacağı 25 hafta boyunca yaşayan bir buluşma ve üretim mekânı olmayı amaçlıyor. Vardiya aynı zamanda, Venedik Mimarlık Bienali’ni de mimarlık öğrencileri için ulaşılabilir kılmayı ve yeni ortaklıklara ve işbirliklerine ön ayak olmayı hedefliyor.

Geleneksel sergi anlayışına bir meydan okuma

Türkiye Pavyonu’nun zaman içinde şekillenecek bir proje olması geleneksel sergi anlayışına da bir meydan okuma özellği taşıyor. Projenin sonucunda ortaya çıkacak üretimi belirsizleştirse de küratörler pavyonun buluşma mekanı olma özelliğini gerçekleştireceğine dikkat çekiyor.

Türkiye Pavyonu’nda bizi ne bekliyor?

İki haftada bir gerçekleşecek atölyelerin konuları sırasıyla şöyle:

Venedik Zamanları (28 Mayıs-3 Haziran);

Çocukluğun Geleceği (4-10 Haziran);

Serbest Mekân olarak Film Mekân: B-Tipi Korku Filmi (25 Haziran-1 Temmuz);

Eleştirel Medya Olarak Mimarlık (9-15 Temmuz);

Scarpa’yla Yürüyüşe Çıkmak (16-22 Temmuz);

(N)everland (30 Temmuz-5 Ağustos);

Cenaze Adası (27 Ağustos-2 Eylül);

Yolculuklardan (3-9 Eylül);

Venedik: Yüzeyler, Geometriler, Dokular, Renkler (10-16 Eylül);

Uçsuz Bucaksız Azınlık (24-30 Eylül);

Venedik’i Yeniden Çizmek (1-7 Ekim);

Hazine Avı (8-14 Ekim); Retrospektif (15-21 Ekim).

Türkiye Pavyonu’nda ağırlanacak konuk konuşmacılar arasında Emre Arolat, Eva Franch Gilabert, Juhani Pallasmaa, Jan Boelen ve Refik Anadol gibi uluslararası mimarlık ve tasarım dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor.

Bienal süresince konuk konuşmacıların yanı sıra, farklı alanlardan isimlerin katılımıyla 50 çevrimiçi yuvarlak masa oturumu da gerçekleştirilecek. Aralarında Bernard Khoury, Andrew Kovacs, Han Tümertekin ve Cynthia Davidson gibi mimarlık ve tasarım dünyasının önde gelen isimlerinin bulunduğu konuşmacılar, oturumlarda atölye katılımcılarıyla beraber “Bienal ne için var?”, “Bienal kimin için var?” ve “Bienal ne işe yarar?” sorularını merkeze alacak.