Venedik Sanat Bienali'nde Almanya'ya çifte ödül

57. Venedik Sanat Bienali kapsamında verilen en prestijli ödüller olan Altın Aslan Ödülleri, Alman sanatçılar Anne Imhof ve Franz Erhard Walther'e gitti.

Bienal jürisi ödüllerle ilgili kararı cumartesi günü Venedik'te kamuoyuna açıkladı.

Frankfurtlu sanatçı Anne Imhof'un imzasını taşıyan Alman pavilyonu, bienal kapsamında "En İyi Ulusal Yapıt" dalında Altın Aslan ödülüne layık görüldü.

"En İyi Sanatçı" dalındaki Altın Aslan ödülü ise Fuldalı kavramsal sanatçı Franz Erhard Walther'e gitti.

"Faust" performansı ve tekstil çalışması

39 yaşındaki sanatçı Anne Imhof, Alman pavilyonunda yaklaşık beş saat süren bir "Faust" performansı sunuyor. Eserin küratörlüğünü Almanya'nın Kassel kentinde bulunan Fridericianum modern sanat müzesinin direktörü Susanne Pfeffer üstleniyor.

77 yaşındaki Walther'in ödüle layık görülen yapıtı ise büyük boyutlu bir tekstil çalışması. Walther, sanat dünyasında seyircilerin sanatına katılım sağlayabilmesine olanak sağlamasıyla tanınıyor.

Alman pavilyonuyla Altın Aslan alan son sanatçı, ölümünden sonra, 2011'de Christoph Schlingensief olmuştu. 2013'te de Alman-İngiliz sanatçı Tino Sehgal "En İyi Sanatçı" dalında Altın Aslan'a layık görülmüştü.

"Yaşasın sanat, yaşasın"

Venedik Sanat Bienali kapılarını cumartesi günü ziyaretçilere açtı. Bienal kapsamında 51 ülkeden yaklaşık 120 sanatçı, çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

500 bin ziyaretçinin katılımının beklendiği bienalin ana sergisi "Viva Arte Viva" (Yaşasın Sanat, Yaşasın) adını taşıyor ve serginin küratörlüğünü Fransız Christine Macel üstleniyor. Bienalde, ana serginin yanı sıra 80 ülkenin pavilyonu da izlenebiliyor.

Çağdaş sanatın en önemli sergilerinden biri olarak kabul edilen bienal, 26 Kasım'a kadar devam edecek.

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DW/dpa,BÜ/BW