Venedik Film Festivali 'La La Land' ile açılacak

Bu yıl 73. kez gerçekleşecek Venedik Film Festivali'nin açılış filmi belli oldu. 31 Ağustos'ta başlayacak festival Oscar ödüllü ‘Whiplash’ filminin yönetmeni Damien Chazelle'in merakla beklenen yeni filmi ‘La La Land’ ile başlayacak.

CNN'de yer alan habere göre, müzikal komedi türündeki filmin başrollerinde Emma Stone, Ryan Gossling ve yönetmen Chazelle ile Whiplash filminde de çalışan ve filmdeki rolüyle oscar kazanan J. K. Simmmons rol alıyor.

Jüri başkanlığını American Beauty, Skyfall gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen Sam Mendes'in üstleneceği Venedik Film Festivali 10 Eylül'de son bulacak.

Her sene Türk yönetmenlerin de yer aldığı film festivalinde Altın Aslan için yarışacak filmler ağustos ayında açıklanacak.