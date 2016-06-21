T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Venedik Film Festivali 'La La Land' ile açılacak

Avrupa'nın ve dünyanın en önemli film festivallerinden Venedik Film Festivali'nin jüri başkanlığını Sam Mendes yapacak

21 Haziran 2016 22:06

Bu yıl 73. kez gerçekleşecek Venedik Film Festivali'nin açılış filmi belli oldu. 31 Ağustos'ta başlayacak festival Oscar ödüllü ‘Whiplash’ filminin yönetmeni Damien Chazelle'in merakla beklenen yeni filmi ‘La La Land’ ile başlayacak.

CNN'de yer alan habere göre, müzikal komedi türündeki filmin başrollerinde Emma Stone, Ryan Gossling ve yönetmen Chazelle ile Whiplash filminde de çalışan ve filmdeki rolüyle oscar kazanan J. K. Simmmons rol alıyor.

Jüri başkanlığını American Beauty, Skyfall gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen Sam Mendes'in üstleneceği Venedik Film Festivali 10 Eylül'de son bulacak.

Her sene Türk yönetmenlerin de yer aldığı film festivalinde Altın Aslan için yarışacak filmler ağustos ayında açıklanacak.

 

 

 

ETİKETLER

Venedik Film FestivaliLa La LandAmerican BeautySkyfallTürk yönetmenlerfilm festivalleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24